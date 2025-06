Carmen Lomana rescata su conjunto de rayas setentero de firma española para los días más calurosos en Madrid

Carmen Lomana vuelve a demostrar que el estilo no entiende de temporadas ni de años. La socialité ha rescatado uno de sus conjuntos más icónicos para hacer frente a las altas temperaturas de junio en Madrid: un estilismo de inspiración setentera con el sello de la firma española sostenible Is Coming, que ya llevó en primavera de 2022 y que hoy vuelve a estar más vigente que nunca.

Con este estilismo, Carmen Lomana no solo nos recuerda el poder del punto en verano, sino también que repetir look, cuando es bueno, es siempre sinónimo de buen gusto, y que no hay día caluroso de este junio en Madrid que se le resista. Porque aunque el verano no empiece oficialmente hasta este sábado, ya hace un mes que en la capital tenemos temperaturas que rozan los 40 grados a diario, y noches tropicales. O lo que es lo mismo, vestirse bien y sin morir de calor, es todo un reto.

El look reciclado de Carmen Lomana

El look, compuesto por dos piezas coordinadas, es ideal para los días de calor gracias a su tejido ligero y su silueta relajada. Se trata de un jersey de manga corta con cuello camisero en rayas multicolor metalizadas, una mezcla vibrante de burdeos, mostaza, rosa empolvado y beige, combinado con un pantalón de punto ligeramente acampanado con el mismo estampado. Aunque a primera vista podría parecer un mono, en realidad son dos piezas independientes, perfectas para combinar también por separado.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Carmen Lomana ha añadido un toque sofisticado con una blazer negra fluida de manga remangada, aportando contraste y formalidad al conjunto. Completó el look con un bolso de piel marrón claro, joyas clásicas y su melena suelta, que es ya parte de su sello personal.

Este conjunto forma parte de una colección de Is Coming, la firma creada por Constan Hernández, ex presidente de Hoss Intropia, bajo los valores de sostenibilidad, diseño emocional y versatilidad. Una propuesta que encaja a la perfección con la filosofía de Carmen: elegancia relajada, atemporalidad y mucho carácter.