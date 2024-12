El chaleco de pelo de Amelia Bono de Zara es la prenda más calentita para empezar este invierno 2025

Mariah Carey ya está más que descongelada y eso solo puede significar que ha empezado el invierno y la Navidad ya está aquí. Y para empezar noviembre muy abrigaditas, solo necesitamos el chaleco de pelo de Zara que ya se ha comprado Amelia Bono. Amelia Bono tiene claro que el chaleco de pelo de Zara es la prenda más calentita que cada invierno sale del armario para convertirse en protagonista indiscutible de nuestros looks. Parece un mito cuando te decimos que la moda es cíclica y que siempre vuelve, pero, ¿no tenías un chaleco como este hace, aproximadamente, cinco años? Posiblemente hagamos culpable a Amelia Bono por volvernos a obsesionar con un chaleco de pelo. Y además, es un regalo de Papá Noel o Reyes Magos, perfecto.

Por esta este es un claro ejemplo de por qué a Amelia Bono es toda una inspiración para las españolas pues rescata siempre prendas clásicas para combinarlas con la actualidad. En este caso no vas a tener que escarbar en el armario de tu madre o de tu abuela sino que puedes ir directamente a Zara. Es la prenda más chic con la que puedes ir al campo, pero también de compras, de evento nocturno o de comida familiar. Teníamos claro que los chalecos iban a ser una de las tendencias más demandadas y parece ser que Amelia Bono ya se ha comprado este de nueva colección de Zara que no se quita. Si hace una semana se lo veíamos combinado con un look con jersey rosa, pantalones blanco, y un plumífero por encima para sobrellevar el frío helador de estos días en Madrid.

Se trata de un chaleco efecto pelo de cuello redondo y manga sisa, con bolsillos laterales ocultos en costura, forro interior a tono y cierre frontal con ganchos metálicos forrados. Es de nueva temporada y cuesta 59,95 euros.