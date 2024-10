El chándal que vamos a meter en nuestra maleta para el puente de Todos los Santos es el que Rocío Osorno se ha comprado en Zara

Si eres de las que está disfrutando del puente de Todos los Santos, aunque nosotras estemos aquí trabajando para traeros todos los looks de nuestras famosas, este chándal de Zara que ha estrenado Rocío Osorno es la prenda perfecta. Porque es cómodo, fashion, y además la sudadera lleva cremallera para que no nos estropee el maquillaje ni el peinado como hacen las que no cuentan con ella. El chándal sigue siendo una de las grandes tendencias de moda para el otoño 2024, y nadie nos va a bajar de la idea que es el conjunto más cómodo y calentito para esta época del año. Y más después de ver a Rocío Osorno con este azul marino con texto a contraste de nueva colección de Zara.

El llamado chándal, definido por el propio Karl Lagerfeld como una combinación sin forma, una mezcla de tejidos sin corte ni estructura, no tendría razón de ser si, según él, no fuera por aquellos que se han perdido en una no-moda sin estilo. Y por otro lado entre los méritos del diseñador está el de haber vestido a la it girl de los años 90, envolviéndola en una nube de drapeados, tejidos vaporosos y nubes de crepe. Es sin duda uno de nuestros conjuntos favoritos para otoño, no solo por su comodidad, si no porque abrigan y es fácil para meterlo en nuestra maleta para para irnos este puente de Todos los Santos o para irnos de viaje como a hecho Rocío Osorno esta semana en Madrid.

Rocío Osorno en chándal. @rocioosorno

Chaqueta felpa texto de Zara (25,95 euros)

Chaqueta chándal. Zara

Pantalón chándal de Zara (22,95 euros)

Pantalón chándal. Zara

Combinar los pantalones de chándal y conseguir el mejor look del día puede que no parezca sencillo, pero así nos lo ha dejado claro Rocío Osorno con este de Zara.