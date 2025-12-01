El chaleco rojo más navideño de Tamara Falcó está rebajado en El Corte Inglés y promete agotarse en horas

Tamara Falcó empieza diciembre como solo ella sabe: con un look cálido, elegante y tan navideño que ya está inspirando a medio Instagram. La marquesa comparte el inicio de su calendario de Adviento y, entre velas, adornos y ambiente cozy, hay un protagonista absoluto: su chaleco rojo de punto, una prenda sencilla pero tremendamente favorecedora que es perfecta para los planes del mes y, además, se puede comprar rebajado en El Corte Inglés.

En el vídeo que Tamara publica para presentar el calendario de Adviento de Sisley, aparece con un estilismo minimalista en el que el color rojo toma todo el protagonismo. Un tono potente, luminoso y 100 % Navidad que realza su piel, dulcifica los rasgos y aporta un aire festivo sin necesidad de grandes accesorios. Es el típico look que funciona tanto para estar en casa preparando decoraciones como para una comida con amigas o incluso un afterwork más arreglado.

La sorpresa llega cuando descubrimos que este chaleco no pertenece a una firma de lujo ni a un lanzamiento exclusivo… sino que está disponible en El Corte Inglés, pertenece a Sfera y está rebajado a solo 16,75 euros (antes 23,99 euros). Una ganga absoluta para una prenda que, por su diseño limpio y su corte recto con hombros marcados, parece mucho más cara de lo que realmente cuesta.

El chaleco rojo de Sfera que copia el look de Tamara Falcó

El modelo en cuestión es un chaleco de cuello caja con hombros estructurados, confeccionado en mezcla de Acrílico, Poliamida, Nylon y un toque de Lana para aportar calidez. Su tejido es suave, agradable y con la consistencia perfecta para llevarlo tanto por separado como encima de una camisa o un body ajustado.

Este diseño, además, tiene un patrón ligeramente entallado en la cintura que estiliza muchísimo y crea ese efecto ‘silueta pulida’ que vemos en Tamara. El color rojo intenso es, sin duda, su punto fuerte: favorece a rubias, morenas y castañas, combina con vaqueros, pantalón negro o faldas midi y es una apuesta segura para cualquier look de diciembre.

La prenda viral que puede agotarse en horas

Cada vez que Tamara lleva una prenda asequible, ocurre lo mismo: se agota. Y este chaleco tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los hits low cost del mes. Tiene estilo, es versátil, está de plena tendencia y, encima, está rebajado en plena temporada navideña, el mejor momento para hacerse con básicos prácticos que elevan cualquier estilismo.

Además, al ser un diseño sin mangas pero con un punto grueso, funciona como alternativa perfecta a los jerseys más pesados. No agobia, no aporta volumen innecesario y permite jugar con capas cuando suben o bajan las temperaturas.

Por qué el rojo vuelve a ser el color del mes

Si algo deja claro el look de Tamara Falcó es que el rojo vuelve a dominar diciembre. Es elegante, clásico, estiliza y aporta energía. No es casualidad que las marcas apuesten por él en vestidos, jerséis, accesorios o prendas de punto como este chaleco de Sfera.

Tamara lo luce con un maquillaje natural, ondas marcadas y manicura a juego, creando un resultado redondo para estrenar el mes más festivo del año.