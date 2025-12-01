El momentazo viral de Victoria Federica y su mejor amiga Rocío Laffón con los vaqueros de brillos perfectos para diciembre

Victoria Federica vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las referencias de estilo más seguidas entre la generación Z española. La hija de la Infanta Elenadisfruta de un plan de viernes en Madrid junto a su inseparable amiga Rocío Laffón y, sin pretenderlo, acaban protagonizando uno de los momentos virales del fin de semana: las dos aparecen con los mismos vaqueros negros repletos de brillos, un diseño que se está convirtiendo en la nueva obsesión fashion entre las insiders.

El vídeo, publicado por Rocío Laffón en su cuenta de Instagram, arrasa a los pocos minutos. En él se ve cómo ambas bajan por un pasillo antes de entrar al concierto al que acudían y se quedan paralizadas al darse cuenta de que llevan exactamente el mismo pantalón. La reacción espontánea, entre risas y sorpresa, ya es uno de los clips más comentados del fin de semana. Y no es para menos: los jeans con strass que las dos han escogido son el tipo de prenda que convierte cualquier look básico en un estilismo de noche digno de alfombra roja.

El vaquero joya que conquista a las dos

La elección coincide en todo: corte ancho, tejido rígido y un salpicado de microcristales que aporta un brillo elegante sin caer en el exceso. Es la versión más actual de los pantalones joya que se llevan esta temporada, un mix perfecto para quienes buscan diferenciarse y sumar un toque festivo sin recurrir a lentejuelas o metalizados.

Mientras Rocío combina los suyos con una cazadora negra cropped y una melena messy effortless, Victoria Federica apuesta por un top negro ajustado y completamente transparente que marca silueta y aporta un contraste muy sensual. Ambas escogen botas oscuras, dejando que el absoluto protagonismo recaiga en la pieza estrella del look.

Un momento viral… y muy real

Lo que convierte estas imágenes en oro puro para redes sociales no es solo el estilismo, sino la naturalidad de la escena. Rocío Laffón lo resume en su propio Reel: “spent so much time together that we end up dressed the same”. Su complicidad es evidente y, además, confirma algo: el twin styling —dos personas vestidas muy parecido— está viviendo una nueva vida en TikTok e Instagram. Y si lo llevan amigas tan seguidas como ellas, la tendencia se dispara.

Victoria Federica, que cada semana se cuela en rankings de mejor vestidas y acapara titulares sin esfuerzo, vuelve a acertar con un look sencillo pero cargado de intención. Este tipo de vaqueros brillantes, combinados con prendas monocolor, funcionan igual para una cena, para un concierto o incluso para un plan improvisado de última hora. De ahí su éxito.

La prenda perfecta para diciembre

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, estos vaqueros pueden convertirse en una alternativa ideal para quien no quiere llevar lentejuelas pero sí busca ese toque de luz tan propio de estas fechas. Además, al tener un diseño relajado y no ceñido, son tan cómodos como tendencia. Y verlos en dos de las chicas más influyentes del panorama nacional solo confirma que serán un imprescindible de diciembre.

Victoria Federica y Rocío Laffón terminan la noche riéndose de la coincidencia, pero lo cierto es que su “accidente de estilo” ya marca tendencia. Los vaqueros con brillos son oficialmente la nueva pieza más viral del armario nocturno.