Melania Trump vuelve a la Casa Blanca con un abrigo militar verde de Burberry y botas Louboutin en su look más invernal

La primera dama Melania Trump regresa a la Casa Blanca tras pasar Acción de Gracias en Florida y lo hace acaparando todas las miradas con un look invernal elegante, sobrio y cargado de intención. Junto a Donald Trump, Melania reaparece en Washington de noche, iluminada por los focos del helicóptero presidencial y firmando uno de sus estilismos más sofisticados de la temporada. Su manera de mezclar lujo clásico con elementos militares vuelve a posicionarla como uno de los grandes referentes estilísticos de la escena internacional.

La imagen ha recorrido redes y titulares en cuestión de minutos: el equilibrio cromático, la fuerza del abrigo y la coherencia de todo el conjunto convierten este look en uno de los más destacados de sus últimas apariciones.

El abrigo militar verde oscuro de Burberry, protagonista absoluto

La pieza central del estilismo es un abrigo militar verde oscuro de Burberry, confeccionado en una mezcla premium de lana y cachemir. El diseño, de corte estructurado y botonadura doble en dorado, aporta presencia y un aire marcadamente invernal. Es un abrigo poderoso, de silueta clásica pero con ese toque aristocrático que encaja perfectamente con el estilo habitual de Melania.

El color, un verde profundo de inspiración bosque, funciona como perfecto punto de inflexión entre la sobriedad y el lujo discreto. Además, el tailoring impecable —hombros definidos, cruzado firme y una caída elegante— hace que la prenda estilice la figura y aporte ese porte característico que ha convertido a Melania en icono de estilo.

Cómo completa el look: Ralph Lauren y Christian Louboutin

Bajo el abrigo, Melania apuesta por un jersey de cuello alto en marrón oscuro firmado por Ralph Lauren, una marca que suele acompañarla en muchas de sus apariciones más formales. Es una prenda funcional, atemporal y cálida que suma profundidad al look sin competir con el abrigo protagonista. El contraste entre el verde y el marrón crea una paleta rica, perfecta para las noches frías de finales de noviembre.

En cuanto al calzado, la primera dama opta por unas botas altas de ante marrón de Christian Louboutin, fácilmente reconocibles por su característica suela roja. Se trata de un modelo de tacón alto que alarga visualmente la silueta y aporta un toque de lujo silencioso, muy en línea con el estilo depurado que Melania ha consolidado en los últimos años.

Las gafas XL y la melena perfecta: su sello personal

Fiel a su estilo, Melania completa el look con unas gafas de sol XL en negro, incluso en apariciones nocturnas. Este accesorio, que ya funciona como su seña de identidad, añade un punto de misterio y sofisticación. Su melena rubia aparece suelta, pulida y con ondas muy suaves, aportando luminosidad al conjunto y suavizando la contundencia militar del abrigo.

Este regreso marca uno de los looks más interesantes de la primera dama en lo que llevamos de otoño. Melania vuelve a demostrar su maestría combinando prendas icónicas con firmas clásicas, y confirma que su estilo sigue siendo uno de los más influyentes del panorama internacional. Con este abrigo militar verde como protagonista, su aparición se posiciona ya entre las más destacadas de las últimas semanas.