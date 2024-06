Sin Aitana pero con Chanel o Ana Guerra, la alfombra roja de la primera edición de los premios de la Academia de la Música

Hay veces que las ausencias acaparan toda la atención de las alfombras rojas, y eso es lo que ha pasado esta anoche en Ifema. El Palacio Municipal de Ifema de Madrid acogió la primera ceremonia de su entrega de premios de la Academia de la Música, unos galardones que ponen en valor el trabajo de los 200 artistas y profesionales nominados, pero no todos han acudido. Ni Aitana, ni Ana Mena ni C Tangana, o lo que es lo mismo, una alfombra roja sin grandes looks y muy por debajo de lo que se esperaba. Desde hace tiempo los artistas españoles buscaban un espacio donde el nivel de su música fuera reconocido.

Por ello, para muchos es un orgullo poder formar parte de esta primera ceremonia, y por eso, han destacado aún más las ausencias. El evento fue organizado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para la gala presentada por Abril Zamora, que fue profesora de 'Operación Triunfo', unos concursantes de esta última edición que no se han querido perder esta gran noche de la música. Aunque también fue escenario para reapariciones como la de Iván Ferreiro tras su boda o la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Mientras todos esperábamos a Aitana, ella estaba grabando con Netflix un documental en su antiguo instituto, y Ana Mena en la celebración de los Premios Cadena 100 en el Museo Guggenheim.

Ana Guerra con vestido de tirantes con corsé en látex y falda larga de seda.

Ana Guerra. Gtres

Iván Ferreiro y Noa García, ella volviendo a brillar de blanco después de su boda.

Iván Ferreiro y Noa García. Gtres

Ruslana con vestido de Álvaro Calafat que ya llevó la cantante Danna Paola, y sandalias de plataforma.

Ruslana. Gtres

Chanel con un vestido de lo más original de cuello alto y botas.

Chanel. Gtres

Alex Márquez de los chicos mejor vestidos con original chaleco y pantalones negros anchos.

Alex Márquez. Gtres

El grupo murciano Arde Bogotá ha conquistado los I Premios de la Academia de la Música de España al cosechar seis galardones, incluido el de Artista del Año, en la gala celebrada este lunes en el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid).