Cómo debe ser el vestido de madrina para las próximas bodas de este agosto

Estamos en pleno agosto, pero no creas que las bodas han parado por las altas temperaturas de estas semanas. La realidad es que cada semana contemplamos diferentes celebraciones (ya sea también comuniones o bautizos), donde siempre nos inspiramos de referencias sobre tendencias en looksde invitada. Porque si entramos en el campo de los estilismos de las invitadas, podemos optar por aquellas que apuestan por atuendos más desenfadados o por las amantes de la moda que prefieren acudir a marcas españolas de eventos que otorgan los diseños más personales y distintivos. Eso sí, aquí entra el debate de la relación que tienes con los novios como invitada a la boda, puesto que deberás preocuparte más por tu estilismo si eres más o menos cercana. No obstante, las madrinas no tienen excusas. Además del vestido de novia, los looksde madrinas también son un foco de atención en pleno acontecimiento. Porque la realidad es que, cuando vivimos la entrada del novio, muchas de las miradas se dirigen al look de la madrina. Es por ello que, a la hora de elegir el estilismo, debemos estar bien seguras de sentirnos cómodas con este, así como favorecedoras. Entonces, en los meses de junio o septiembre (en los que no tenemos tanta calor) es más sencillo encontrar el vestido de madrina perfecto, pero cuando hablamos de agosto, la situación se complica. La misión es casi imposible: estamos en busca de un vestido fresquito con el que no tengamos que preocuparnos de pasar nada de calor. Es por ello que, después de investigar en las tendencias en vestidos de madrina, tenemos el modelo que más se verá en el mes de agosto.

En la mayoría de las ocasiones, los looksde las madrinas en una boda son glamurosos, extravagantes y peripuestos. No obstante, las tendencias actuales han cambiado, ya que apuestan por siluetas más minimalistas y sencillas. Además, es una opción para pasar menos calor en dicho acontecimiento. En definitiva, ahora veremos a las madrinas con vestidos de bodamás desenfadados y ceñidos en una zona de la silueta, como por ejemplo en la cintura. Entre muchas opciones en las que escoger, podremos decantarnos por vestidos fluidos de volantes, con detalles de fruncidos que elevan el estilismo, con zonas con transparencias o, si hablamos de estampados, aquellos más originales y llamativos. Sin ninguna duda, estamos hablando de alternativas fuera de lo común en términos de estilismos de madrinas en bodas.

Vestido largo, fresquito y fluido con volantes

Vestido de color vitamina con detalles de fruncidos

Vestidos de colores suaves con transparencias y detalles joya

Vestidos con estampados coloridos y llamativos

Si estás pendiente de buscar un vestido de madrina para tu próxima boda en agosto, échale un vistazo a esta lista de inspiración para no fallar en tu atuendo.