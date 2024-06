Las sandalias de tacón elegantes y ponibles que van a querer todas las madrinas para la temporada de BBC

Todas estamos de acuerdo con que en ocasiones encontrar el vestido de invitada puede ser una experiencia agotadora. O no encontramos el diseño perfecto que se adapta a nuestro cuerpo o no nos sentimos cómodas con lo que llevamos. Pero, poco se habla del momento de encontrar el par de sandalias de tacón que cumplan con dos objetivos (que, a veces, son imposibles de conseguir): bonitos y cómodos. Para empezar, sabemos que los zapatos o sandalias con un tacón recto y fino (y sin nada de plataforma) son un dolor de pies instantáneo, por lo que debemos descartarlas de inmediato para asegurarnos de disfrutar del acontecimiento sin preocupaciones. Una de las opciones más socorridas en los últimos años han sido las sandalias de tacón ancho con mucha plataforma. Lo cierto es que son de lo más cómodas para aguantar horas y horas, pero no son compatibles con todo tipo de looksde invitada. Según las tendencias en bodas de 2024 y los estilismos de invitadas de las influencers a las BBC, ahora se apuestan por sandalias de tacón bajo y con un diseño sencillo a la par que minimalista. También se conoce este calzado como kitten shoes, una de las alternativas más confortables gracias a su tacón de aguja corto de menos de cinco centímetros de altura y con una ligera curva que fija el talón desde el borde posterior del zapato. Es decir, si ya nos han dejado claro que ahora los vestidos de invitadas se llevan fluidos y delicados, las sandalias de tacón han tomado el mismo rumbo. Las asistentes a las bodas, bautizos y comuniones ya están empezando a llevarlas con sus mejores galas, pero las mujeres de 50 años como madrinas son las que se han apropiado de este tipo de sandalias de tacón gracias a su comodidad y estilo.

Nos esperábamos esta nueva tendencia en calzado. Hemos visto los zapatoskitten en el street style en diferentes versiones: desde en merceditas hasta en zapatos de tacón para ir a la oficina. No cabe duda de que se trata de una opción más que recurrente tanto para el día a día como para los eventos formales. Si eres una de aquellas personas que todavía no se han atrevido a familiarizarse con estas sandalias de tacón (y quieres intentarlo), debes hacerte con un modelo económico y estilizado. Entre muchas alternativas, hemos encontrado en Mango un diseño de lo más en tendencia por 50 euros. Se trata de una sandalia de tacón bajo en plata (un color imprescindible para la temporada BBC) y decorada con una flor justo en la zona de los dedos. Tanto los desfiles de las firmas de lujo como el armario de las editoras de moda, nos han confirmado que las prendas y accesorios que estén decorados con una flor van a ser de lo más llevado este verano. Es por ello que no encontramos un mejor momento para hacerse con este par de sandalias de tacón para tu próxima boda, bautizo o comunión. De esta manera, los looks de invitada no van a quedar desapercibidos.

Sandalias de tacón, de Mango (50 euros)

Sandalias de tacón. Mango

Si tu objetivo es causar sensación (y derrochar estilo), pero sin perder la comodidad, en cualquier evento que tengas en las próximas semanas, debes acercarte a Mango para no quedarte sin estas sandalias de tacón.