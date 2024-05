¿Cómo sobrevivir a los looks de oficina en primavera? 8 prendas infalibles con las que hasta tu mejor amiga del trabajo se quedará sorprendida

Si trabajas en una oficina y ya no sabes cómo vestir para no recurrir a las prendas muy cortas, nuestra redacción tiene la solución definitiva a todos tus problemas. Todos sabemos que vestir para trabajar durante la temporada de otoño e invierno es relativamente fácil, puesto que siempre podemos confiar en los típicos pantalones de pinza o en los jerséis básicos en colores neutros. No obstante, cuando se acercan los días de altas temperaturas y cielos despejados, las oficinistas sufren por no saber a qué aferrarse sin caer en el error de ponerse los míticos shorts que vuelven a estar de moda o los tank tops que utilizamos en el street style. Una de las principales reglas (o consejos) que debemos tener en mente es la de apostar por prendas fresquitas y fluidas que nos ayudarán a no pasar calor, pero también a favorecer nuestra silueta y a estar cómodas. Estamos hablando de los monos largos que se pueden extrapolar a cualquier estilo, de los conjuntos de chalecos y vaqueros originales o de los vestidos de lino que siempre son un acierto. Por lo que, el primer paso que debes dar es el de hacer el cambio de armario de primavera-verano 2024, dejando atrás los vaqueros rectos y dando paso a las camisas oversizes o las faldas maxi que ya llevan las mujeres más modernas. De la misma manera ocurre con el calzado, puesto que debemos olvidarnos de las botas de tacón hasta el mes de octubre para volver a encontrarnos con las bailarinas y hasta con las cangrejeras que llevábamos de pequeñas.

Confirmamos que vestir para la oficina durante los meses de calor es más complicado cuando tenemos que seguir unos códigos de vestimentas. Sin embargo, es una de las épocas del año que más nos deja espacio y libertad a nuestra creatividad en los looks. Durante estos meses podremos innovar y hacer prueba y error en nuestro estilo con prendas de lino, faldas de globo o bermudas muy anchas y por debajo de las rodillas. Porque sí que no debemos contemplar la idea de llevar shorts muy cortos al trabajo, pero sí que debemos sumarnos a la tendencia de las bermudas masculinas que ya podemos encontrar en Zara, Mango o Massimo Dutti. Prometen ser la prenda estrella del verano tanto en la oficina como fuera de ella, ya que las llevan las celebridades e influencers más modernas.

Nuestras marcas españolas de confianza ya tienen en su repertorio las prendas de oficina para no pasar calor y estar favorecedoras y cómodas en nuestro puesto de trabajo. Con esta lista de deseos ya no podemos dar como válida la excusa de "¿qué me pongo para ir a la oficina?".