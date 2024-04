Esta falda midi globo de Zara es la tendencia de la primavera y las mujeres +50 la llevan con Adidas Samba

Las mujeres de más de 50 años son pura inspiración, y no nos vamos a cansar de decirlo. De Pilar de Arce, Carmen Lomana, Naty Abascal o Carmen Gimeno que nos ocupa en este artículo. Porque después de unas semanas de desconexión de redes sociales, la influencer +50 de Bilbao, ha vuelto para dejarnos este look de lo más tendencia con falda midi globo de Zara y Adidas Samba con un toque verde. Nos estamos refiriendo especialmente a las siluetas en globo que, aunque parezca que es una nueva moda que ha resurgido en estos tiempos, existe desde hace décadas. Sin ir más lejos, Cristóbal Balenciaga utilizaba esta técnica para los vestidos más extravagantes y que cualquier experto en moda recuerda. Asimismo, últimamente hemos comprobado que esta tendencia de la década de los 60 ha vuelto a resurgir de la mano de los directores creativos más novedosos. Uno de ellos ha sido Simon Porte Jacquemus en su desfile en el Palacio de Versalles en honor a María Antonieta. En este analizamos las distintas prendas globo, destacando el short satinado o el top escote bardot que protagonizó Kendall Jenner sobre la pasarela. Desde este momento, no hemos parado de ver looks de street style con distintas prendas de este estilo, como las faldas globo, que ahora todas podemos conseguir en las marcas más confiadas a un precio súper económico. Y esta de Zara es la que Carmen Gimeno ha combinado en este inicio de semana con un jersey verde y Adidas Samba a tono.

Que la falda globo, ese tipo de falda volumétrica y herencia directa de la ‘silueta Globo’ que creó Balenciaga a principios de los años cincuenta, esté tan de moda estos meses no es casualidad, sino una forma de demostrar que la producción ha calado. Cristóbal Balenciaga inventó muchísimas nuevas siluetas partiendo del desafío de cambiar o modificar lo tradicionalmente establecido en costura y proponer un nuevo concepto de belleza femenina. Y este look de Carmen Gimeno es toda la elegancia y comodidad que podemos pedir a cualquier edad esta primavera, con jersey verde y zapatillas Adidas Samba.

Falda midi volumen, de Zara (49,95 euros)

Falda midi. Zara

Firmas como Christian Siriano en su versión más sexy, Cecilie Bahnsen en su versión más naif y MSGM en su versión más arty, todas ellas han versionado su falda globo. Mango, Stradivarius o Bershka han apostado por incluir en sus lanzamientos algún modelo de falda globo es constatar que estas sí llegarán al punto final y determinante de la historia, y esta opción de Zara nos parece la más elegante por su corte midi.