Me he comprado los pantalones virales de Mango Outlet por menos de 7 euros

La costumbre de vestir con tonos básicos en otoño se está quedando en el olvido porque el streetwear de esta temporada se está llenando cada vez más de combinaciones de colores llamativos. No sabemos si es por culpa del estilismo de las influencers portuguesas (que todas queremos vestir como ellas), pero de lo que sí que estamos seguros es que con estos pantalones de Mango Outlet vas a poder vestirte de una manera divertida, cool y trendy. Indiscutiblemente es una pieza que seguramente amaría Amelia Bono o Rocío Osorno y no dudarían en mostrárnosla en su perfil de Instagram. No hemos parado de ver en las redes sociales los típicos vídeos (que a más de una nos encantan) llamados ‘haul’ o 'unboxing', donde las creadoras de contenido han hecho viral los pantalones de Mango Outlet. Sabemos que los pantalones de rayas son un must have para nuestro fondo de armario, pero en esta ocasión, el protagonismo se lo han llevado estos de la marca española y los puedes conseguir por menos de 7 euros.

¿Estamos todos de acuerdo con que encontrar el pantalón perfecto es un sueño (casi) imposible? Además, es agotador ir tienda tras tienda y no encontrar el fit más cómodo y estéticamente bonito. Sin embargo, este pantalón de rayas de corte recto y tiro medio es el más querido por las expertas en moda y el que más favorece. Está decorado con un estampado en rayas verticales blancas y verdes, que hacen match con cualquier prenda, accesorio y calzado. Porque la tendencia de ahora se basa en el ‘más es más’ o el también conocido como estilo maximalista. Añádele una blusa romántica de otro color y unas bailarinas para conseguir un look rompedor o sigue una estética más limpia y sencilla, como una básica blanca y unas deportivas cómodas. Como esta semana va a ser bastante triste con bajas temperaturas y lluvias, necesitas empezar el día con un outfit alegre. Por eso, te avisamos hoy, lunes, que te hagas con estos pantalones tan asequibles para todos los bolsillos.





Pantalones de rayas, de Mango Outlet (7 euros)

Si estás un poco cansada o aburrida de llevar siempre el mismo estilo de pantalones o jeans, atrévete con meter más color y estampado en estas prendas. Y si estás adentrándote en esta tendencia, te recomendamos que comiences con un cuadro vichy o unas rayas verticales como estas que te hemos enseñado. ¿Necesitas más razones para no hacerte con ellos?