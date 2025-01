Cristina Pedroche reaparece tras las campanadas con una diadema que también se hizo con su leche materna caducada

Como es tradición, Cristina Pedroche reaparece tras las campanadas el día 2 en 'Zapeando' para explicar más detalles de su look, y esta vez lo ha hecho con una diadema de lo más especial. De los detalles hasta ahora desconocidos de su original vestido, de cómo reacciona ante los numerosos comentarios que despierta su estilismo, y de su segundo embarazo más que confirmado ha querido hablar la vallecana en su programa. "Estoy muy contenta, muy tranquila. Es el año que mejor estoy el día 2, porque otros años estoy más disgustada porque se ha dicho no sé qué o no sé cuántas. Recomiendo mucho no entrar en redes sociales para la salud mental".

Pero si algo nos hemos fijado del look en negro de Cristina Pedroche, ha sido en el accesorio estrella, la diadema que también está hecha con su leche materna, como su estilismo para las campanadas. Pedroche reivindica que su look es mucho más que un vestido, lo define como "una obra de arte y una causa que no deja indiferente a nadie". Ahora que el resultado por fin se ha mostrado, ha dicho que está "muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos, de mi equipo maravilloso que lleva acompañándome 20 años". Además, ha explicado que todo se hizo con unos cuatro litros de leche materna que tenía en el congelador caducados porque su hija no se había querido tomar en biberón, y como no la quería tirar, decidió darle una segunda vida de esta forma tan especial.

"Lloré muchísimo. Ya sabéis que no he tenido un posparto fácil y también el tema de la leche me dolió mucho, Laia comía lo justo. Para este segundo embarazo no descarto ser donante de leche materna", ha explicado también Cristina Pedroche.