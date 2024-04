Rocío Osorno se vuelve a pasar el juego en la Feria de Abril con este traje de flamenca de lo más tradicional

Tercer día de esta Feria de Abril 2024, y mientras nos llegan los looks de este miércoles, nosotras seguimos a vueltas con los estilismos del segundo día. Y de momento, el título a la mejor vestida, otro día más, se lo ha llevado Rocío Osorno con este maravilloso traje de flamenca naranja, diseñado por ella misma, en su marca Rocío Osorno Collection. Aunque el rojo de momento es el color triunfador en estos primeros días en el Real, la diseñadora sevillana ha apostado por este maravilloso naranja con lunares blancos, después de lucir el primer día un diseño en azul con el que nos ha robado el corazón. "Tengo que confesar que soy una enamorada del traje de flamenca antiguo lleno de pasacintas, tiras bordadas, mangas pomposas y con los volantes casi a la cintura...Para este me he inspirado en esas cientos de fotos que tengo de aquella época y me parece que es un traje muy alegre y especial manteniendo la esencia de las tendencias de flamenca actuales pero con una pinceladita. ¿Qué os parece?? Os gusta?? La idea del lazo en el mantoncillo, ha explicado la influencer en su post de Instagram. Mientras que Paz Padilla apostaba por el violeta y verde, y Victoria Federica por un vestido de la nueva colección de IQ Collection, Rocío ha apostado por mezclar tradición y tendencia.

Porque no hay nada que nos guste más que recurrir a la tradición en este tipo de eventos, además, como ya explicamos hace unas semanas, la tendencia flamenca de este 2024 bebe del pasado y de sus orígenes. En esta Feria de Abril 2024, el mantoncillo se convierte en el accesorio indispensable para completar el look, ya no es simplemente un complemento, sino una pieza fundamental para esta Feria de Abril 2024. os distinguidos flecos, los clásicos lunares o las flores son algunos de los elementos que forman parte de su identidad y redefinen la moda flamenca de manera creativa. El blanco, el rojo y el azul han sido tres de los colores tendencias. Sin embargo, como novedades se han introducido los verdes, en todas sus versiones, y los tonos beige o sepia. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia. Y todo ello, en estos primeros días, Rocío Osorno nos lo ha dejado claro con sus trajes de flamenca.

Estaremos pendientes si Rocío Osorno acude también hoy a la Feria de Abril, o si se lo toma de descanso. De momento la hemos visto en su casa, tomando el sol en su piscina a través de sus Stories de Instagram.