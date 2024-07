Orgullo 2024: Xuso Jones: "No haré una portada con mi marido"

Para los más jóvenes no necesita presentaciones. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, fue elegido en 2023 por la revista «Forbes» como uno de los mejores influencers en España, aunque su carrera va más allá de las redes sociales. Junto a Ana Brito presenta el pódcast «Poco se habla», ganador de un Premio Ondas Globales del Pódcast en la categoría de Mejor Anfitrión; y también ha conducido espacios como «Operación Triunfo» o «Benidorm Calling», que repasaba de forma diaria la última hora del Benidorm Fest. Además, el 28 de junio fue pregonero de las Fiestas Prime Day, que tuvieron lugar en Medinaceli, Soria.

¿Qué productos no pueden faltar en Prime Day?

Para la llegada de Prime Day tengo una televisión Samsung estupenda que me viene genial y a la que ya le he echado el ojo. Pero debo reconocer que, durante Prime Day, no puedo evitar emocionarme con la gran cantidad de ofertas que hay.

¿Qué es lo más raro que ha pedido por Amazon?

Yo lo pido todo por Amazon. Pido muchísimas cosas y si me pongo a pensar en lo más raro, me viene a la mente una espátula para darle la vuelta al huevo frito cuando lo cocino a la plancha, que acabo de comprar. También pedí hace poco líquido para antorchas de mesa, lo cual es un poco raro (risas). Soy un comprador muy asiduo en Amazon y casi todo lo adquiero allí.

¿Y su serie/película favorita de Prime?

Sin duda alguna, "Reina Roja". Es una pasada y me tiene enganchadísimo. Además, tengo que ver la película de Amazon Prime "Un hípster en la España vacía", ya que todo el mundo me ha dicho que es muy divertida y encima, habiendo contado con uno de sus protagonistas como compañero de pregón en las Fiestas Prime Day, no me la puedo perder.

Siempre muestras su cara más amable. ¿Se permite llorar en vez de reír de vez en cuando?

Como todo el mundo, tengo días de todo tipo, pero es cierto que no suelo tener muchos días de bajón. Eso sí, cuando tengo que llorar, lloro todo lo que necesite. Llorar es un sentimiento muy bonito y no solo se hace de tristeza, sino también de alegría, de emoción… así que cuando es necesario, lo hago y no tengo ningún problema.

¿Cómo hace para trabajar con su mejor sonrisa en un mal día?

Al final, mi profesión es entretener a la gente y es algo muy bonito, pero es un trabajo como otro cualquiera. ¿Cómo hace una persona que trabaja en una cafetería o de cara al público en un día malo? Pues yo hago exactamente lo mismo. Es la vida y el día sigue, por lo que tienes que llevarlo de la mejor manera posible.

No conozco a nadie que le caiga mal o hable mal de usted. ¿Sabe si tienes algún enemigo?

No sé si tengo algún enemigo, pero seguro que hay alguien a quien le caigo mal. Es imposible que nos caiga bien todo el mundo y caerle bien a todos. Cuando eres consciente de esto, estás en paz contigo mismo. En mi caso, yo voy por mi camino, sin hacer daño a nadie, pero entiendo que le pueda dar mucha rabia a alguna gente.

Dicho esto, tengo unos seguidores maravillosos y a mí por la calle siempre se me acerca la gente con una sonrisa y con un cariño tremendos. En mi día a día, no veo comentarios de "haters" ni enemigos,. pero los tendré seguro.

¿Por qué Murcia tiene imagen de chiste cuando hay gente tan talentosa? Usted, Carlos Alcaraz, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Jaime Lorente...

Yo creo que Murcia está muy de moda. Desde fuera puede parecer un chiste pero desde dentro, los que vivimos ahí, sabemos lo que tenemos y ese es nuestro mayor tesoro. Para mí es un orgullo el querer tanto mi tierra, querer vivir en mi ciudad, donde nací, con mi gente. Me encantan sus playas, sus montañas, su oferta gastronómica… Y bueno, con Carlitos Alcaraz no es que Murcia esté de moda, es que está en el mapa mundial.

Influencer, cantante, presentador... ¿Con qué etiqueta se siente más identificado?

Con ninguna o con la que la gente quiera verme. Yo voy tocando muchos palos y voy haciendo muchas cosas porque me encanta ir probando y disfrutar de las diferentes experiencias que me da la vida. Por ejemplo, ahora he tenido la oportunidad por segundo año consecutivo de ser pregonero de las Fiestas Prime Day y eso es algo muy bonito, por lo que yo no me cierro a nada. Cada uno que me etiquete como quiera porque yo soy feliz con lo que hago y puedo convertirme en muchas cosas, al igual que todo el mundo, que puede encontrar un montón de actividades que se le dan bien, la cuestión es indagar.

¿Se ha planteado qué habría sido de usted si no se hubiera hecho viral con la canción del Big Mac? ¿Qué planes tenía entonces sobre tu futuro?

No tenía ningún plan de futuro. Yo estaba estudiando mi carrera de Turismo en la universidad y tenía pensado trabajar en algún hotel o hacer algo relacionado con viajes. Pero, realmente yo nunca pienso tanto en el futuro sino que vivo más el día a día y voy fluyendo. Siempre confío en que van a venir cosas bonitas.

¿Tiene algún proyecto frustrado?

Me encantaría y sé que lo voy a hacer, montar un pequeño hotel boutique en la playa. Un hotelito de unas seis habitaciones para retirarme, que tenga encanto… Es algo que siempre tengo en mi cabeza.

¿Cómo gestiona el interés por su vida privada? ¿Le afecta?

Sinceramente no me ha afectado nada. Yo entiendo el interés por la vida privada y entiendo a los medios se dedican a ello. De hecho, últimamente me preguntan mucho por mi vida personal, de la cual yo nunca he hablado. Lo mejor es llevarlo con naturalidad.

¿Y ahora? Parece que se ha abierto una ventana a veces difícil de cerrar. ¿Le preocupa que el interés crezca y que termine en una portada con su marido?

Eso no va a suceder porque mi marido es anónimo. Además, no necesito ni estoy acostumbrado a hacer portadas. Respeto a todo el mundo que las haga pero no es lo mío.