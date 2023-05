Te enseñamos los monos más elegantes y sofisticados con los que acudir a un evento especial

Durante los meses de primavera y verano suelen darse los eventos más esperados del año, es decir, las bodas, las comuniones y otras ocasiones especiales que hacen que tengamos que crear un look acorde al ‘dress code’, creando nuestro look de invitada perfecta. Para ello, son muchos los vestidos midi, ya que casi siempre tendemos a usar este tipo de prenda, que podemos encontrar en nuestras tiendas de ropa favoritas, como es el caso de los vestidos más elegantes de la colección de Massimo Dutti Studio, compuesto por prendas de alta calidad, elegantes y muy sofisticadas. Sin embargo, siempre que nuestro presupuesto nos lo permita, podemos optar por hacernos con nuestro look de invitada diseñado por firmas ‘Made in Spain’, como es el caso, por ejemplo, de Laura Escanes y su espectacular vestido en tono lila del diseñador Avellaneda, un look que llevó para la boda de una de sus mejores amigas y que conquistó a gran parte de sus seguidoras de Instagram. Sin embargo, los vestidos midi no son la única opción posible cuando tenemos que llevar un look elegante y formal para ocasiones más especiales, pues en el mercado existen trajes de chaqueta y pantalón que son perfectos para lucir en una boda o una noche en la que debas de llevar un look más formal. Pero, para todas aquellas que quieran vestir de forma diferente y arriesgar, los monos siempre son una opción perfecta y que podemos encontrar en todo tipo de diseños, estampados y tejidos.

Los monos son perfectos para esas chicas que quieran innovar y salir del clásico vestido de invitada, pues es tan versátil como esta prenda tan icónica, ya que se trata de un ‘total look’ con el que con tan solo algunos accesorios, como unos pendientes maxi coloridos, unas sandalias de tacón y un bolso mini, tendrás un look de lo más elegante y diferente que no pasará desapercibido ese día tan especial, como este look que llevó Lourdes Montes de mono estampado con hombreras en tonos fucsias, rojos y blancos de la firma ‘Made in Spain’ Panambi y que combinó con unas sandalias de cuña en negro y un bolso camel. Por ello, te enseñamos los monos más versátiles, sofisticados y muy originales que puedes encontrar en tiendas, tanto ‘Made in Spain’ como tiendas ‘low cost’ que te conquistarán y querrás llevar ese día tan especial para tener un look de invitada de 10.

Mono largo cut out, de Stradivarius (25,99 €)

Mono largo cut out Stradivarius

Mono lino nudo, de Mango (49,99 €)

Mono lino nudo Mango

Mono satinado cinturón, de Mango (69,99 €)

Mono satinado Mango

Mono satinado hebilla, de Zara (29,95€)

Mono satinado hebilla Zara

Mono escote corazón Limited Edition, de Zara (89,95€)

Mono escote corazón Zara

Mono liso cinturón, de Trucco (130,00 €)

Mono liso cinturón Trucco

Mono cuello fruncido, de Mango outlet (25,99 €)

Mono cuello fruncido Mango outlet

Estas son algunas opciones de monos que puedes encontrar en tus tiendas favoritas y con las que lucir perfecta en una ocasión especial.