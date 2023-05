Hay vida más allá del clásico vestido de invitada: los mejores trajes con los que deslumbrar un día tan especial

A la hora de pensar un look para una ocasión especial, siempre se nos viene a la mente un vestido de invitada, y es que podemos encontrar vestidos de invitada tanto en tiendas 'low cost', como estos vestidos de la colección Studio de Massimo Dutti que son de lo más elegante, sofisticado y en tendencia, como de firmas ‘Made in Spain’, como este vestido en verde de María Fernández Rubíes de la firma española Redondo Brand, considerado el diseñador favorito por excelencia de todas las influencers de moda españolas. Sin embargo, debemos mirar más allá y no quedarnos en el clásico vestido de invitada, sino que es momento de arriesgar, pues en moda todo vale y son muchas las firmas que han lanzado sus propuestas de trajes de chaqueta y pantalón para ocasiones especiales, siendo una opción de lo más original, icónica y diferente que no pasará desapercibida y que, combinado con unas sandalias de tacón minimalistas y cómodas junto con unas joyas más especiales, como unos pendientes maxi en dorado y un bolso mini, conseguirás un look perfecto de invitada.

Sea como sea, los trajes son una buena opción para aquellas ocasiones más especiales en las que el dress code nos permita arriesgar con este tipo de prendas, como este traje de chaqueta y pantalón de Anna Padilla de mangas abullonadas y volantes y pantalones estrechos con abertura delantera en el bajo que llevó para una ocasión especial, y es que puedes encontrar trajes con los que lucir perfecta tanto en tiendas ‘low cost’, como este clásico y elegante traje de lino de Sassa de Osma de Massimo Dutti, como en firmas ‘Made in Spain’, como el traje estampado y colorido de Carmen Lomana para el desfile de Simof que combinó con unos stilettos en nude y unos pendientes maxi, creando un look que no pasó desapercibido al ser una combinación de colores algo arriesgada. Sea como sea, te enseñamos los trajes de chaqueta y pantalón más icónicos, elegantes y sofisticados que actualmente están en tiendas para que dejes de lado el clásico vestido de invitada de corte midi, convirtiéndote en el centro de todas las miradas de ese día tan especial.

Conjunto Victoria: pantalón (59,95 €) y blazer (79,95 €), de Lady Pipa

Conjunto victoria Lady Pipa

Conjunto Ramas turquesa: pantalón (169,95€) y blazer (129,95€), de Sophie and Lucie

Conjunto turquesa Sophie and Lucie

Conjunto Mrs Kerr: pantalón (79,95€), blazer (89,50€), de The are

Conjunto verde The are

Conjunto traje de sastre: pantalón (29,95€) y blazer (69,95€), de Zara

Conjunto traje de sastre Zara

Conjunto traje satinado topos: pantalón (45,99 €) y blazer (69,99 €), de Mango

Conjunto traje satinado Mango

Conjunto traje: pantalón (29,99 €) y blazer (59,99 €), de Sfera

Conjunto traje Sfera

Estos son algunos de los trajes de chaqueta y pantalón que puedes encontrar en tus tiendas favoritas tanto de marcas 'low cost' como de firmas 'Made in Spain', así que escoge el que más va acorde a tus gustos y necesidades para salir del clásico vestido midi y deslumbrar con uno de estos conjuntos.