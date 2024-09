¿Qué es el demure fall? Así llevarás esta tendencia para ser la mejor vestida de la oficina

'Very demure, very mindful' es la frase más escuchada y repetida de las últimas semanas. Desde que la creadora de contenido Jools Lebron la incorporase en uno de sus vídeos en TikTok su viralidad no ha parado de expandirse como la pólvora y es que a día de hoy pocos se habrán salvado de encontrar en su feed un vídeo haciendo referencia a la que se posiciona como la tendencia más deseada del otoño 2024. ¿Pero bien, que quiere decir el término demure que está dando la vuelta al mundo? La palabra demure significa recatado o modesto con un matiz, hacerlo sin esfuerzo, sin que parezca que lo has hecho propósito. A principios del 2024 ya vimos como la estética 'old money' se apoderaba de los armarios de las que más saben de moda, con piezas clásicas, sencillas y atemporales. Ahora con el demure fall, seguiremos viendo como este tipo de prendas serán las protagonistas sobre todo de nuestros estilismos para ir a la oficina.

Lo que más nos gusta de la tendenciademure es que no solo se puede aplicar a la moda, como habrás visto en redes sociales, se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas, desde comer un plato de pasta o ir de paseo con tu perro, todo con una actitud recatada y modesta sin excentricismos. Y es que como muchos insiders lo han denominado es hora decir adiós al Brat summer con sus colores neón y tejidos fantasía y hola al demure fall con colores neutros y accesorios minimalistas.

¿Cómo llevar el 'demure fall' a tu armario?

Ahora que ya sabes que significa el término demure es hora de ver cómo incorporarlo en tu armario para ser la mejor vestida de la oficina. Con estas 6 claves sabemos que conseguirás un armario 'very demure, very mindful' donde el lujo silencioso será tu gran aliado.

Olvídate de los logos

La logomanía ha dejado de tener sus días de gloria y es que un outfit plagado de logos no tiene cabida en el demure fall. Estos son la antítesis de lo recatado. Con ello no estamos diciendo que no te puedas comprar artículos de diseñador, sino que seas más consciente a la hora de hacerlo, no es necesario abrumar con nuestros looks.

Colores neutros

La estética demure tiende a favor de colores como el negro, blanco, gris o beige, e incluso tonalidades pastel. Todos estos colores son de lo más versátil y muy fáciles de combinar, derrochando elegancia, pero de una manera sutil sin que parezca que nos hemos tirado una hora delante del espejo (aunque en el fondo sea cierto).

Cortes clásicos

Adiós cut-outs y tejidos ajustados, piensa en líneas limpias que encontrarán su máxima expresión en jerséis de cuello cisne o pantalones de traje. Opta por prendas que sigan la forma de tu cuerpo sin ceñirse en excesivo, por ejemplo unos vaqueros pitillo o unos leggings de cuero, not very demure.

Texturas que invitan a ser tocadas

El demure fall no solo es visual, es sensorial. Combina texturas ricas pero suaves. ¿Lana con seda? Sí, por favor. Un jersey fino de punto con una falda midi te hará lucir delicada pero con personalidad. Las texturas como el ante o el cashmere también aportan ese toque acogedor sin ser demasiado llamativas.

Accesorios minimalistas

Siempre decimos que los accesorios son clave para elevar cualquier estilismo y en la estética demure no iba a ser diferente. Te damos alguna pista para tus looks de oficina, elige joyas como pendientes mini o pulseras de tennis y las típicas gafas de sol de pasta que seguro tienes en casa.

Zapatos y bolsos 'on point'

En cuanto al calzado, los zapatos kitten heel o mary jane serán tus grandes aliados a la hora de triunfar este demure fall, recuerda que los zapatos en punta ayudan con esa ilusión óptica que te hará parecer más alta de una forma muy recatada. Por su parte, los bolsos se llevan no muy grandes y si pueden tener ese efecto arrugado tipo los de Mansur Gavriel sin logos aparentes mucho mejor.

La estética demure es la prueba de que menos, definitivamente, es más. Ahora que ya eres toda una experta, ¿te atreves a imitar la tendencia del momento y lucir 'very demure, very mindful' este otoño 2024 y ser la mejor vestida de la oficina?