Estas son las sandalias planas más nostálgicas que también está llevando Amelia Bono

Amelia Bono sigue disfrutando de sus vacaciones de verano en Marbella. Uno de los destinos más recurrentes para estar rodeada del mar salado, así como para encontrar los rincones con encanto para hacer los planes más apetecibles. Todo ello nos lo está mostrando la celebridad a través de sus redes sociales, combinado con los mejores looks que no se ha olvidado en meter en su maleta de viaje. Por supuesto, nuestra sección Lifestyle de La Razón no se ha perdido ni uno de ellos y esta vez no iba a ser menos, puesto que hemos descubierto las sandalias más en tendencia que no ha dudado en comprarse, como también hicieron Sofía Palazuelo o Victoria Federica.

Si algo tenemos claro es que las cenas de verano son una de las mejores citas y Amelia Bono lo sabe. Este sábado nos ha deleitado con una nueva publicación en Instagram, donde ha mostrado fotografías familiares de lo más enternecedoras junto con el último estilismo que ha llevado en la ciudad malagueña. Como buena editora de moda, ha echado un vistazo a las rebajas de Massimo Dutti, donde ha dado con un vestido de cuadros vichy y encajes de lo más fresquito para desafiar a las altas temperaturas. Un modelo que actualmente se encuentra agotado y que las más rápidas han conseguido por 50 euros (rebajado al 50%). Ahora bien, ¿cómo lo ha combinado? En estos momentos, descubrimos uno de los calzados que más de moda se ha puesto este verano con un punto nostálgico y que promete no desaparecer al completo en cuanto nos despidamos del calor.

Las sandalias romanas, el calzado más llevado del verano

Las sandalias romanas han vuelto al 2025 con más fuerza que nunca. Sin duda alguna, se trata de uno de los calzados más llevados tanto por parte de las celebridades como de las influencers o editoras de moda. Además, no se quedan en un sencillo diseño, sino que van mucho más allá haciendo un despliegue de alternativas variadas: con tiras que envuelven los gemelos o tobillos, múltiples de ellas que agarran el pie o decoradas con arandelas. Amelia Bono ha escogido uno de los modelos más saciados, como son las sandalias romanas con tachuelas en negro, uno de los más versátiles para no tener problemas a la hora de combinar.

Amelia Bono en Marbella. Instagram @ameliabono

Lo cierto es que encontramos varias opciones en las marcas de moda, pero nosotras hemos encontrado un modelo de lo más similar al de la celebridad. Se trata de la firma Les Tropeziennes que actualmente está disponible en la mayoría de las tallas por 63 euros.

Sandalias romanas planas, de Les Tropeziennes (rebajadas a 63 euros)

Sandalias romanas planas. Les Tropeziennes

De nuevo, Amelia Bono vuelve a crear la necesidad de dejar (un poco) de lado las clásicas sandalias planas y volver a confiar en estas al estilo gladiador. ¿A qué esperas para sumarte a esta tendencia?