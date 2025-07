Sara Carbonero tiene el vestido lencero (más romántico) para llevar con sandalias planas en las noches de verano

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer, la periodista nos ha creado una nueva necesidad fashion desde sus increíbles vacaciones en la costa gaditana. Estamos hablando de un vestido tan bohemio como romántico, de esos que convierten cualquier noche de julio en una para el recuerdo. Después de ver su última estampa vacacional con top satinado y falda de estilo étnico, no pensábamos que en su maleta a Cádiz podría haber algo que nos enamorara más, al parecer, estábamos equivocadas y solo hemos necesitado 24 horas para cambiar de opinión. ¿Y es que, quién no querría un vestido tan ideal como el de Sara para deslumbrar en una noche de verano?

Los vestidos son el comodín de toda experta en estilo para vacacionar, te hacen el look en 5 minutos, no tienes que preocuparte con qué combinarlo y prácticamente no ocupan espacio en la maleta, algo que siempre se agradece en viajes de más de un fin de semana. Y si además el modelo en cuestión es lencero, satinado y con escote en la espalda, como el de Sara, se convierte automáticamente en esa prenda fetiche que no querrás quitarte en toda la temporada.

El vestido lencero de Sara Carbonero en detalle

En esta imagen, compartida en sus stories con filtro retro incluido, Sara posa de espaldas con un vestido verde menta satinado, de escote profundo en la espalda y detalles de encaje en los tirantes, que aporta un aire lencero y delicado al conjunto. El tejido vaporoso, con caída fluida, convierte su estilismo en un susurro de elegancia effortless. Lo combina con su melena suelta y natural, recogida ligeramente hacia atrás, múltiples pulseras en clave boho y un maxibolso con bordados florales en tonos burdeos y azul, que suma un toque desenfadado sin perder el encanto chic. Un look que, sin duda, grita: 'verano en el sur'. Aunque no vemos el calzado, es fácil imaginar que unas sandalias planas tipo pala o incluso unas alpargatas con cuña completarían a la perfección este estilismo que mezcla comodidad y estilo a partes iguales.

Sara Carbonero con vestido lencero. @saracarbonero

Hay quien busca tendencias en las pasarelas y quien simplemente se fija en Sara Carbonero. Y es que su estilo, sin esfuerzo aparente, pero cargado de intención, vuelve a ser la guía perfecta para vestir en clave boho-chic este verano. Su truco está en las prendas con tejidos naturales, siluetas relajadas y accesorios que parecen contar historias. Este vestido lencero, del que por el momento desconocemos su procedencia perfectamente podría ser de alguna firma artesana o incluso vintage, es la prueba de que no hace falta complicarse para brillar. Solo hace falta saber elegir bien. Y Sara, una vez más, nos recuerda cómo se hace.