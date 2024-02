Estas son los tipos de faldas que no dejarás de usar esta primavera tengas 20 o 40 años

Si hay una prenda que no nos puede faltar en el armario de toda mujer es, sin lugar a dudas, la falda. A lo largo de la historia de la moda, la falda ha ido evolucionando, cambiando su largura, su diseño y su forma. Por ejemplo, la falda emblemática de los años 50 de la silueta New Look creada por Christian Dior que se caracteriza por la idea de 'mujer flor' en la que la cintura de avispa y las faldas amplias fue toda una revolución dentro de la industria de la moda. Las faldas, a lo largo de lo años, se han ido adaptando a la circunstancias del momento, pues en la década de los 2000 solo encontrábamos en tiendas las mini faldas de tablas de cintura baja y las combinábamos con botas altas y camisas ajustadas. Sin embargo, en los últimos años se han puesto de moda las faldas midi, y es que se trata de una falda muy elegante, sofisticada y muy versátil que podemos adaptarla a nuestro propio estilo y a cada ocasión, pues podemos lucirla tanto para el día a día como para ocasiones especiales. El tejido por excelencia en este tipo de faldas es el satén, un tejido muy sofisticado que, por su caída y suavidad, se posiciona como uno de los más usados por todas las amantes de la moda de cara a ocasiones especiales.

Como todos sabemos, en moda todo vale y actualmente convergen diferentes tendencias que podemos seguir dependiendo de nuestro estilo y personalidad. Podemos encontrar en una misma tienda mini faldas de tablas, faldas de satén de corte midi o la falda de estilo lápiz en efecto piel. Por ejemplo, María Fernández-Rubíes deslumbra en la Milan Fashion Week con una falda midi negra de efecto piel y lo ha combinado con una chaqueta azul klein de corte oversize, o esta mini falda roja y rosa de Aitana y lo combinaba con maxi botas altas. Si te preguntas cómo combinar una mini falda de punto durante los meses de primavera, una forma muy elegante de llevarlas es con Mary Janes, así como con una chaqueta de corte oversize. Sin embargo, si prefieres una falda de corte midi, apuesta por unos stilettos, ya que así te verás mucho más estilizada y ganarás unos centímetros de altura extra. Sin más que añadir, te enseñamos 5 tipos de faldas que todas las amantes de la moda, tengan 20 o 40, llevarán esta primavera.

Falda midi punto tablas, de Zara (19,95 euros)

Falda midi globo, de Zara (25,95 euros)

Falda midi piel napa cinturón, de Massimo Dutti (169,00 euros)

Falda midi vaquera costuras, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Falda pantalón aberturas laterales, de Zara (25,95 euros)

Hazte con estos 5 tipos de faldas que puedes encontrar actualmente en tiendas para ir a la moda esta primavera.