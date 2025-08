Este color es el más sofisticado del verano y solo lo llevan las que mejor visten

Vestir en verano no tiene por qué significar un armario 100% de color blanco, bien es cierto que esta tonalidad es la favorita de las más elegantes durante los meses de más calor de año por su aire ligero y sin ese efecto espejo que pueden ocasionar prendas en negro por ejemplo. Y si a estas alturas del mes de agosto estás cansada de tus vestidos blancos y estás lista para darle un poco de color a tus estilismos sin perder ni un ápice de estilo, esto te interesa, últimamente en Instagram no paramos de ver a nuestras influencers favoritas vestirse de rojo. Así es, esta vibrante tonalidad parece haber encontrado en las noches de verano su escenario más brillante, Paula Echevarría lo ha confirmado en varias ocasiones en los últimos meses, así como Nuria Roca o Rocío Osorno, entre otras.

Ya lo ves, querida lectora, esta temporada estival el rojo no es solo el protagonista de los labios más sensuales ni de las manicuras y pedicuras más favorecedoras, también quiere serlo de tus mejores estilismos a la orilla del mar. Estés disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playa o hayas vuelto a la ciudad y por ende a la oficina este mes de agosto el rojo se lleva a todas partes, palabra de editora de moda. Por ello, nos hemos empleado a fondo y hemos seleccionado las prendas más sofisticadas de tiendas como Zara, Mango, H&M y ba&sh para que sigas los pasos de las insiders más estilosas. Toma nota.

7 prendas en color rojo para ser la mejor vestida de agosto en la playa o la ciudad

Haznos caso aunque a principios de verano no te imaginarás terminar las vacaciones vestida de rojo cuando lo pongas en práctica no vas a querer hacer otra cosa que agradecernos el tip vestir en bucle estas joyitas estivales que hemos encontrado en nuestra pequeña investigación fashionista. Desde tops de cuello halter, pasando por bermudas relajadas o vestidos asimétricos, las vas a querer todas, ya te avisamos.

Capa fluida asimétrica, de Zara (25,95 euros)

Capa fluida asimétrica. Zara

La prenda que necesitas para transformar cualquier look básico en un estilismo de pasarela sin esfuerzo.

Falda larga vuelo, de Zara (35,95 euros)

Falda larga vuelo. Zara

Tiene todo lo que pedimos en agosto: movimiento, frescura y ese color rojo tan sofisticado que multiplica por dos el bronceado.

Vestido midi Iris, de Ba&sh (rebajado a 147 euros)

Vestido midi Iris. Ba&sh

El vestido que llevaría una parisina en la Costa Azul: romántico, favorecedor y con esa abertura tan bien medida que grita 'agosto con mucho glamur'.

Chaleco traje mezcla lino, de Mango (29,99 euros)

Chaleco traje mezcla lino. Mango

Lo tuyo es el estilo sin esfuerzo, y este chaleco de lino tiene justo ese je ne sais quoi que transforma unos vaqueros o una falda fluida en un look de experta.

Bermudas traje mezcla lino, de Mango (29,99 euros)

Bermudas traje mezcla lino. Mango

La prenda que redefine el traje de verano: misma esencia pulida, pero con un aire relajado que sienta bien del chiringuito a la oficina.

Top halter en mezcla de lino, de H&M (29,99 euros)

Top halter en mezcla de lino. H&M

Una de esas piezas que hacen magia en vacaciones, escote halter, espalda al aire y un vibrante rojo que pide a gritos salir a cenar frente al mar.

Pantalón en mezcla de lino, de H&M (27,99 euros)

Pantalón en mezcla de lino. H&M

El pantalón que confirma que en agosto también se puede vestir con elegancia sin pasar calor. Lo llevarás con sandalias y también con alpargatas.

Porque sí, el blanco siempre será un clásico del verano, pero este agosto el rojo le ha robado parte del protagonismo. Y no es para menos: favorece, realza el bronceado, transmite seguridad y tiene ese punto sofisticado que convierte cualquier look en un acierto rotundo. Así que si aún no has sucumbido a su poder, este es tu momento.