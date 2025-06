Paula Echevarría se corona con un vestidazo rojo en el primer posado con su hija Daniella en un photocall

Los ELLE Style Awards ya se han celebrado en el centro de Madrid y nos ha dejado una imagen muy significativa: el primer posado en una alfombra roja de Paula Echevarría con su hija. Y obviamente, las dos derrochando estilo. "Al ver todo lo que se generaba con otros hijos de famosos, que los habían tenido en una burbuja, decidimos mostrarla con naturalidad. No queríamos que fueran como hienas a despedazarla viva cuando cumpla dieciocho. Buscamos evitar ese morbo por ver su cara, por eso viene conmigo a los eventos que le apetece, y posa. Cuando Daniella cumpla 18 años, será ella la que decida si hacer públicas sus redes sociales. Yo le aconsejaré, pero no le prohibiré nada. Pero por el momento no creo, a ella le gusta estar más detrás", nos contaba hace unos días a LA RAZÓN, y así lo está haciendo.

Paula Echevarría ha vivido esta semana uno de los momentos más especiales de su vida pública. Por primera vez, ha posado en un photocall junto a su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante. Madre e hija llegaron juntas a uno de los eventos más destacados del año en el calendario social madrileño, y su aparición no tardó en convertirse en una de las imágenes más comentadas de la noche.

Los looks de Paula Echevarría y Daniella Bustamante

Paula Echevarría deslumbró con un vestido rojo que es toda una obra de arte con diferentes volúmenes tanto en escote como en falda, una creación del diseñador Michael Costello con el que debutó en la pasarela madrileña hace unos meses. Combinó el look con un recogido effortless con mechones sueltos, joyas de Del Páramo Vintage, y un maquillaje suave, en tonos cálidos, que enmarcaban su sonrisa. A su lado, Daniella Bustamante, que cumple 17 años en agosto, sorprendió con un elegante vestido negro de un solo hombro, firmado por la marca española Pura Vida Clothes. Su look minimalista y sofisticado, con la melena suelta y accesorios dorados XL, dejó entrever que la joven no solo ha heredado la belleza de su madre, sino también su gusto por la moda.

El look de Paula Echevarría. Gtres

Durante la alfombra roja, ambas se mostraron cercanas, cómplices y naturales. Daniella, algo tímida pero sonriente, caminó al lado de Paula con seguridad, demostrando que está lista para dar sus primeros pasos en la vida pública. Aunque no ha manifestado aún si seguirá los pasos artísticos o mediáticos de sus padres, lo cierto es que ha despertado la curiosidad del público y la prensa.

El posado de Paula Echevarría y su hija Daniella. Gtres

Días antes de este posado tan especial, Paula compartía en una entrevista que su familia sigue siendo su prioridad por encima de todo. “No se entiende que mi proyecto más importante sea mi familia”, declaraba emocionada. También hablaba de Daniella con orgullo y ternura: “Tiene un pelazo que ya lo quisiera yo para mí. Es el pelazo”. Unas palabras que ahora cobran todavía más fuerza tras verlas juntas en un acto público por primera vez. ¿El inicio de una nueva etapa para Daniella Bustamante? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que su debut no ha pasado desapercibido.