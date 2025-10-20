Este es el estampado que sigue siendo tendencia en otoño-invierno 2025

Tras un verano donde el animal print se convirtió en protagonista absoluto, el estampado de leopardo confirma que no es una moda pasajera: seguirá siendo un básico imprescindible del armario este otoño. Desde faldas midi hasta camisas fluidas y pantalones de corte elegante, el print más icónico de la moda ofrece opciones para quienes buscan un toque de carácter sin perder sofisticación.

Su historia está llena de simbolismo: ha representado poder, seducción y estatus, y ha conquistado a referentes de la moda como Rihanna, Alexa Chung o Bella Hadid. A pesar de quienes lo consideran excesivo, el leopardo ha demostrado ser sorprendentemente versátil. La clave está en combinarlo como si fuera un neutro más, integrándolo con tonos básicos para lograr un look equilibrado y moderno.

El street style de las grandes ciudades ya muestra cómo llevar esta tendencia durante el otoño/invierno 2025: chaquetas oversize con estampado de leopardo, pantalones fluidos o vestidos ajustados combinados con accesorios neutros. La consigna es clara: si sabes cómo integrarlo, el animal print puede convertirse en tu aliado de estilo durante toda la temporada.

Dale un toque a tu look con complementos

Bolsos, cinturones o incluso pañuelos pueden aportar carácter a un conjunto sencillo sin sobrecargarlo. Para acertar, lo más efectivo es mantener la armonía cromática: combinar los accesorios con tonos similares o neutros garantiza un resultado elegante y moderno. Y si quieres darle un toque inesperado, añadir un detalle en color vibrante, como una diadema o un clip para el cabello, puede convertirse en el punto final perfecto de tu outfit.