Vicky Martín Berrocal apuesta por el caftán animal print más elegante para su comida de chicas en Ibiza

Si hay alguien que sabe cómo vestir con estilo incluso en los días más relajados de verano, esa es Vicky Martín Berrocal. La diseñadora ha vuelto a demostrar su dominio de la moda con un look que no ha pasado desapercibido durante una comida de chicas en Ibiza. En esta ocasión, ha elegido un caftán largo con estampado animal print que combina sofisticación, frescura y un toque muy sensual, perfecto para disfrutar de la isla pitiusa.

Este look no solo funciona para una comida entre amigas en Ibiza, sino que es ideal para cualquier plan de verano junto al mar: desde un almuerzo en un beach club hasta una tarde de cócteles frente al atardecer. La clave está en cómo combinarlo y en atreverse con el estampado, que siempre aporta personalidad. Vicky Martín Berrocal nos recuerda que el caftán es una de esas prendas todoterreno que pueden salvarnos de más de un apuro fashion en vacaciones. Fresco, cómodo y muy glamuroso, es una apuesta segura para quienes buscan vestir con estilo sin esfuerzo.

Un caftán que es pura inspiración

El caftán se ha convertido en una de las prendas más versátiles del verano. Ligero, fluido y con caída natural, es ideal para los días calurosos en los que buscamos comodidad sin renunciar al glamour. Vicky ha optado por un modelo con estampado de leopardo, un clásico atemporal que, lejos de pasar de moda, regresa cada temporada con más fuerza.

Este diseño destaca por su tejido vaporoso y semitransparente, que deja entrever el look de baño que lleva debajo, aportando un punto seductor sin perder la elegancia. Además, incorpora detalles en negro en el escote y los puños, que enmarcan el rostro y añaden contraste al conjunto.

El truco de estilo: el cinturón

Uno de los toques más acertados de Vicky Martín Berrocal ha sido añadir un cinturón fino en negro con hebilla dorada. Este accesorio no solo rompe la continuidad del estampado, sino que también ayuda a definir la silueta, aportando un extra de sofisticación y evitando que el caftán quede demasiado suelto. Un gesto sencillo que eleva por completo el outfit.

Para esta ocasión, Vicky ha apostado por accesorios minimalistas que dejan todo el protagonismo al caftán. Sus gafas de sol negras con montura cat-eye aportan un aire chic y misterioso, mientras que las joyas discretas y un bolso negro completan el conjunto con acierto. En los pies, unas sandalias planas en tono marrón oscuro, perfectas para moverse por la isla con comodidad sin perder estilo.