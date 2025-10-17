Alexa Chung nos enseña cómo llevar el traje con zapatillas de la forma más elegante (también en la oficina)

Alexa Chung vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las referentes de estilo más influyentes del panorama internacional. La modelo, diseñadora y presentadora británica viajó a Madrid para asistir al evento con el que HOFF celebró el lanzamiento de SEVEN, su nueva colección diseñada por David Tourniaire-Beauciel, marcando el inicio de una nueva etapa global para la firma española. La cita tuvo lugar el miércoles por la noche en el nuevo espacio insignia de la marca en Velázquez 37, un entorno en el que diseño, arte, moda y cultura se dieron la mano.

El traje más elegante… con las zapatillas más deseadas

Fiel a su estilo ‘effortless chic’, Alexa Chung apostó por reinterpretar el clásico traje de rayas diplomáticas con un giro inesperado: combinarlo con unas sneakers en ante color berenjena de HOFF. Un look que rompe las reglas tradicionales de la sastrería y convierte el dos piezas en una opción perfecta tanto para la oficina como para una cena o un evento nocturno.

El conjunto, formado por un traje azul marino con raya diplomática y una camisa beige fluida, se completa con las zapatillas Bridge Aubergine de HOFF, confeccionadas en ante, con suela de goma y detalles en blanco en la parte trasera. Su precio es de 140 euros y están disponibles en la web de la marca (thehoffbrand.com). Un diseño que, además de ser cómodo y versátil, demuestra que las deportivas también pueden ser sinónimo de elegancia.

El evento que reunió a la escena creativa internacional

El encuentro organizado por HOFF reunió a algunas de las personalidades más destacadas de la moda, el cine y la música. Entre los asistentes, además de Alexa Chung, destacaron Najwa Nimri, Milena Smit, Palomo Spain, Martiño Rivas, Alfonso Bassave, María Bernad, Pino Montesdeoca o Natalia Lacunza, entre otros. Todos ellos reinterpretaron su look cóctel combinando sus estilismos con sneakers de la colección FW25, reflejando el espíritu vanguardista y contemporáneo que define a la firma española.

Alexa Chung en un evento en Madrid. Coretsía de Hoff

Una nueva etapa para HOFF

Con más de 600 metros cuadrados, el nuevo espacio de HOFF en Madrid consolida la evolución de la marca hacia un concepto de estilo de vida global. Su propuesta combina diseño, arte, gastronomía y cultura, reafirmando su posición como una marca de sneakers contemporánea y un referente internacional en creatividad y diseño.

Las zapatillas de Alexa. Hoff

Y si algo ha quedado claro tras esta noche madrileña, es que Alexa Chung sabe cómo reinterpretar las tendencias con una mezcla de sofisticación y naturalidad inigualable. Su forma de llevar el traje con zapatillas no solo inspira —también redefine las reglas de elegancia urbana.