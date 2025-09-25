Rihanna presenta a su tercera hija y sorprende con el nombre elegido

Rihannalo ha vuelto a hacer: convertir lo íntimo en un acontecimiento global. La cantante, empresaria y referente cultural ha anunciado el nacimiento de su tercera hija, nacida el pasado 13 de septiembre, con una fotografía tan sencilla como cargada de significado. En la imagen, aparece con la recién nacida en brazos, un delicado anillo en su mano izquierda con la palabra "mom" grabada y un guiño encantador: unos mini guantes de boxeo rosas que ya marcan el carácter de la pequeña.

La noticia ha recorrido el mundo en cuestión de horas, no solo por la llegada de la primera niña de la pareja, sino también por el nombre elegido: Rocki Irish Mayers. Una elección que supone un doble homenaje. Por un lado, recuerda inevitablemente al apodo artístico de su padre, A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers. Por otro, reafirma el vínculo de la familia con su legado cultural y personal.

Rocki

El nacimiento de Rocki llega tras meses de expectación. La cantante anunció su tercer embarazo en mayo durante la gala MET, donde apareció enfundada en un modelo de Marc Jacobs que dejaba ver su silueta premamá con orgullo. Fue su forma de confirmar, entre rumores y especulaciones, lo que muchos sospechaban. Y lo hizo como solo Rihanna sabe hacerlo: con naturalidad, poderío y un derroche de estilo que convirtió la alfombra roja en un manifiesto de maternidad y glamour.

No es la primera vez que la intérprete de "Umbrella" sorprende con su manera de comunicar al mundo su faceta como madre. En 2023, dejó boquiabiertos a millones al desvelar su segundo embarazo en directo, durante su actuación en la Super Bowl, en un espectáculo tan comentado como icónico. Un año antes, había llegado su primer hijo, RZA, fruto de una relación con A$AP Rocky que desde 2020 se ha consolidado como una de las más sólidas y seguidas del star system.

La cantante de Barbados nunca ha ocultado que la maternidad ha transformado su vida. En entrevistas recientes, confesaba que siempre había imaginado que el matrimonio llegaría antes que los hijos, pero que la vida, a veces, impone un orden diferente. RZA en 2022, Riot en 2023 y ahora Rocki en 2024 han cambiado sus prioridades. Aunque Rihanna sigue al frente de su imperio cosmético y textil, así como de futuros proyectos musicales, ha dejado claro que sus hijos son hoy el centro de su universo.

El nacimiento de Rocki también refleja la evolución de la pareja. Lejos de ser un romance pasajero, la relación entre Rihanna y A$AP Rocky se ha consolidado como una alianza creativa y personal. El rapero había confesado en más de una ocasión su ilusión por tener una hija, un deseo que ahora se cumple y que añade un nuevo capítulo a una historia marcada por la complicidad, la música y la familia.

Rihanna, que ya es icono de muchas cosas, suma ahora un nuevo rol: el de madre de una familia numerosa que inspira por su autenticidad. Porque si algo ha demostrado con Rocki es que, incluso en lo más íntimo, ella sigue marcando tendencia.