Otra supuesta amante de Joaquín: "Su mujer Susana se enteró y lo sabe todo”

Los mensajes de Joaquín Sánchez y Claudia Bavel han supuesto un auténtico boom mediático. Casi igual que el que protagonizó la actriz de cine para adultos con Iker Casillas semanas atrás, con la diferencia importante de que el sevillano está casado con Susana Saborido, mientras que el madrileño estaba soltero, hasta que inició un romance con la protagonista. Pero al mítico jugador reconvertido en presentador no solo le ha salido una presunta amante, sino que han surgido otras mujeres que aseguran haber tenido con él juegos de alcoba supuestamente a espaldas de su esposa. Aunque él lo ha negado y Susana no duda en demostrar que poco le importan estas revelaciones, pues apuesta por su matrimonio, desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ han dado voz a una nueva joven, identificada como Cristina Ruiz, quien saliese en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Esa que dice haber tenido sus más y sus menos con Joaquín hace tres años, pero también que la mujer presuntamente era conocedora de todo: “Lo que pasó fue en junio de 2021 en Mojácar”.

Joaquín Sánchez pone a prueba su matrimonio con una boda exprés en Las Vegas Atresmedia

El testimonio de esta chica, entrevistada por María Patiño y Javier de Hoyos en el programa de TEN, deja al descubierto una supuesta deslealtad: “Todo el pueblo lo sabe, porque íbamos de la mano. Yo le gusté”, mantiene la joven, que además sube la apuesta al confesar que Susana Saborido les había pillado. “Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar. Él que se tiene que preocupar es él y no echarme la culpa porque yo hable”. Le guarda rencor al futbolista y su esposa por cómo se desarrollaron los hechos cuando se desveló que entre ellos hubo, pues dice que pretendieron dejarla sin trabajo forzando su despido: “Según me ha contado ella, lo que pretendían ellos es que no la volvieran a contratar en el pub, en la discoteca, porque no le gustó a Susana todo lo que ocurrió allí. El origen de esta historia es porque un portero se le acercó a la chica y le dijo que Joaquín la quería conocer”, desgrana la conversación mantenida Javier de Hoyos en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Cabe destacarse que justo en 2021 Joaquín Sánchez y Susana Saborido trataron de romper su matrimonio, aunque lograron superar la crisis. Ellos ya han hablado en sus intervenciones de este bache de su relación, aunque ahora el testimonio de esta tercera persona en discordia arrojaría más luz sobre los posibles motivos. Mientras que María Patiño subraya la existencia de fotografías que probarían su testimonio, Belén Esteban pone en duda que el futbolista y su presunta amante fuesen de la mano delante de todo el pueblo de Mojácar. Pero la que fuese integrante del programa de citas de Emma García narra lo bien que le trató en sus inicios, de ahí que no viese mal que caminasen de la mano como tortolitos: “Me preguntaron si quería conocerlo. Me enseñó su teléfono, fue muy majo, me contó sus proyectos y cuando nos estábamos conociendo me llevaba de la mano sin habernos liado. En el trayecto al llegar al coche nos hicimos una foto, que es la que le llegó a Susana. Fue entonces cuando nos fuimos a su villa. Allí nos dimos un beso. Estuve toda la noche con él, dormí con camiseta suya blanca, me apoyé en su hombro”, detalla lo romántico de su supuesta primera cita.

“Él me trató como si fuera su novia. No, no habló de su mujer. No seguimos en contacto. Solo ese fin de semana. No sé en qué mes me llamó mi jefa para preguntarme qué había pasado con él, porque se ve que le enviaron la foto que nos hicimos. Susana me escribió por Instagram. Le dije si quería quedar conmigo y yo les dije que no se metieran en mi trabajo. Susana primero fue amable y luego borde. Entre líneas me dijo ‘no haber hablado’. Ella lo sabía. Tengo pruebas, testigos oculares. Actualmente tengo pareja y lo sabe, pero todos tenemos un pasado. No soy la mala”, se defiende de quienes ya le están acusando de mentir, pese a las pruebas que dice poseer.