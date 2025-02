Así es Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez: empresaria y muy familiar

El nombre de Susana Saborido va ligado al de su marido, el ex jugador del Betis Joaquín Sánchez. El futuro del matrimonio parece estar en entredicho después de que salieran a la luz las conversaciones del futbolista con Claudia Bavel, la modelo de Only Fans que presuntamente mantuvo también una relación con Iker Casillas. El matrimonio siempre ha aparecido como idílico en redes sociales y, últimamente, en su documental en Antena 3, "El capitán en América", en el que la pareja, junto a sus hijas Daniela y Salma, viajan por Estados Unidos. De momento, ni Susana ni Joaquín se han manifestado al respecto y han preferido seguir con sus vidas.

Saborido y Sánchez llevan juntos más de veinte años y se conocieron a través de un amigo en común. Aunque al principio ella mostró sus reticencias a la relación debido a que él era un futbolista conocido, finalmente pasaban por el altar en una boda multitudinaria en 2005.

Han contado que su primera cita no salió como esperaban. "Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía ‘este me va a coger y me va a soltar’. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: ‘¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?", confesó Susana en televisión.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido Televisión

Poco tiempo después de la boda nacieron sus hijas, Daniela, que es ya mayor de edad, y Salma. En Las Vegas, renovaron sus votos matrimoniales y en todo este tiempo, Susana se ha dedicado sobre todo a las redes sociales donde acumula cientos de fans y a sus programas de televisión junto a Joaquín.

Ambos protagonizaron Emparejados y Susana ha colaborado también en El show de Bertín en Canal Sur. Aunque ahora la familia tiene fijada su residencia en Sevilla, han viajado con el futbolista allí donde era fichado. Pasaron por Valencia, Málaga e incluso Florencia, donde residieron hasta 2015. Siempre dedicada a sus hijas y con tanto ir y venir era difícil que Susana emprendiera su propia aventura empresarial.

Además de compartir muchos videos de humor con Joaquín, Susana ha aprovechado sus más de 260 mil seguidores en Instagram para desmentir los rumores que ahora afectan a su relación. En un post ilustrado con una foto de la pareja, Susana lo dejaba claro: "Siempre juntos", publicación a la que el ex futbolista contestaba con un "Siempre contigo".