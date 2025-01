El abrigo de María José Suárez es clásico, funcional e idóneo para los días de borrasca y frío

Hemos fichado el abrigo de corte masculino más elegante de María José Suárez. Y en el momento perfecto, porque si en Madrid llegará la nieve, las editoras de moda tenemos que estar preparadas de la alternativa más calentita posible, pero sin renunciar a las tendencias. ¿Existe una manera mejor de hacerlo que inspirándonos en los looks de la celebridad? Nosotras decimos no. Por lo que, tras analizar el plumífero de Melania Trump de lo más fashionista con lazos laterales, ahora nos hemos fijado en el más clásico de María José Suárez.

Durante este fin de semana hemos visto a María José Suárez disfrutando de un aniversario con el vestido más alegre, divertido y colorido de la temporada protagonizado por un estampado étnico. Sin embargo, el domingo ya está casi terminando y la celebridad ha vuelto a la capital mostrándonos su look de viaje de lo más cómodo, confiado y abrigado. Sin ir más lejos, ha vuelto a apostar por el total look en negro que siempre favorece y estiliza la figura, lleves lo que lleves. Una camisa básica de fondo de armario combinada con pantalones tobilleros de corte recto que ha completado con botas de tacón de efecto 'piernas infinitas', pero cómodas. Eso sí, la joya de la corona ha ido acompañada de este abrigo de corte midi al tono con el estilismo que salva de cualquier apuro, ya sea para solucionar los problemas en el campo casual como en el formal o festivo. Nos estamos refiriendo a una prenda de abrigo que todos tenemos (o deberíamos tener en nuestro armario). No lo decimos solamente nosotras, sino celebridades del calibre como Tamara Falcó, Paula Echevarría o Vicky Martín Berrocal. Y, obviamente, María José Suárez.

Y como nosotras buscamos en las tiendas las prendas de vestir, complementos o calados que siempre nos muestra María José Suárez, no hemos dudado en también hacerlo con este abrigo de corte masculino en negro. Es por ello que nos hemos ido directas a Mango a ver todas las opciones, entre las que hemos encontrado el modelo idóneo que actualmente está disponible en la mayoría de las tallas por 120 euros. Además, también lo tienes en distintas tonalidades, como el beige, el azul petróleo o el chocolate.

Abrigo de corte masculino, de Mango (120 euros)

Abrigo de corte masculino. Mango

Con la llegada de la bajada de las temperaturas en Madrid, una de las mejores decisiones que podríamos tomar es apostar por los abrigos calentitos, clásicos, pero que siempre serán tendencia. Exactamente, estamos hablando del modelo de María José Suárez.