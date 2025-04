Estos han sido los looks más atrevidos de las españolas en la segunda noche de Coachella 2025

Después de un primer día por todo lo alto, Coachella 2025 sigue dejándonos la mejor inspiración de cara a festivales y conciertos en los próximos meses, tienes en tu calendario una cita musical próximamente y no sabes muy bien que ponerte, para eso estamos aquí, para compartir contigo toda la inspiración con la que las influencers españolas están arrasando en California.

Si el viernes los reyes del escenario fueron Lady Gaga, Becky G o Tyla, sin olvidarnos del momentazo que se marcó Benson Boome al interpretar Bohemian Rhapsody acompañado del legendario guitarrista de Queen, Brian May, la noche de sábado no dio para menos, con las espectaculares actuaciones de Green Day, Charli XCX o Travis Scott entre otros, como tampoco defraudaron los estilismos de las creadoras de contenido que siguen disfrutando de un fin de semana mágico en 'la la land'.

Los mejores looks de la segunda noche de Coachella 2025

Junto a la icónica noria del Empire Polo Club de Indio una mezcla de estilismos bohemios, cowboys, futuristas y oníricos se dan cita una vez más para bailar, cantar y por supuesto ser fotografiados como los asistentes con más estilo del desierto. Entre ellos la presencia española ha dado mucho que hablar y nosotras hemos seleccionado los looks más atrevidos que puedes (o no) copiar para tu próximo concierto o festival este verano.

Abril Cols

El espíritu western de Coachella cobra vida con este look. Una firme apuesta con un conjunto de dos piezas con flecos y cinturón de hebilla XL, acompañado de un sombrero de ala ancha que pone el broche perfecto a un estilismo de cowgirl moderna. Una elección divertida, atrevida y muy festivalera.

Marina Rivers

Siempre fiel a su estilo más rompedor, Marina Rivers ha apostado por un total look negro con detalles metálicos, cremalleras y apliques que recuerdan al universo motomami más oscuro. El top con tirantes anchos tipo arnés y el pantalón cargo lleno de tachuelas la coronan como una de las más atrevidas de la noche.

Aitana Soriano

Su línea estética para Coachella está clarísima: boho con tintes sofisticados. Aitana ha brillado con una falda de Massimo Dutti y un chaleco blanco y negro lleno de detalles, complementado con flecos y plumas de la firma The Party Edition London. El look, armonioso y lleno de matices, es un acierto absoluto.

Ona Gonfaus

El rosa y las lentejuelas siempre tienen cabida en un festival como Coachella. Ona ha elegido un minivestido de The Party Edition London con detalles de conchas y brillos, combinado con unas botas plateadas de All saints que elevan el conjunto a otro nivel.

Andrea Garte

Siguiendo la estela más glamurosa del festival, Andrea ha optado por un conjunto azul con lentejuelas grandes de la firma Pinko. Lo ha combinado con un cinturón joya que acentúa la silueta y la convierte en toda una sirena en pleno desierto.

Laura Rouder

Cambio radical con respecto a su primer look. Esta vez, Laura ha elegido la comodidad sin renunciar al estilo: jersey de Algo Bonito sobre bikini de Liasswimwear, bermudas beige de Haikure y gorra de New Era. Todo ello rematado con unas zapatillas de Ulanka. Un look más casual, pero sin duda muy atrevido.

Mada Mariño

Fiel a su estilo boho-chic, Mada ha vuelto a apostar por los básicos del estilo californiano: top de Zara, pantalón estampado de Bash, botas de Bryan Stepwise y sombrero de Alashats. Un conjunto pensado para bailar hasta la puesta de sol sin perder ni una pizca de estilo.

Martina González

El streetwear se cuela también entre las palmeras de Indio gracias a Martina, que ha elegido unas bermudas vaqueras gastadas, gorra New Era y chaqueta de flecos. El toque diferencial lo pone el pasamontañas de encaje, una pieza arriesgada que adelanta una tendencia que dará mucho que hablar este verano.

Esta noche de domingo será el broche final al primer fin de semana de Coachella donde contaremos con las actuaciones de Post Malone, Megan Thee Stallion o Zedd entre otros, y por supuesto no podemos esperar a ver con que nos sorprenden las influencers españolas en su última noche en el desierto.