El eterno traje de terciopelo de Paz Padilla es el que regresa cada mes de diciembre

Paz Padilla ha recogido un galardón con el eterno traje de terciopelo que regresa cada invierno y Navidad a la moda, y a nuestras armarios. La Fundación Bertín Osborne ha celebrado la II Edición de los Premios Dona2. Rodeados de amigos, patrocinadores, empresarios y caras conocidas, la presidenta de la Fundación, Fabiola Martínez; y su vicepresidente, Bertín Osborne, han estado acompañados de su hijo Kike, en un acto muy emotivo para dar visibilidad al proyecto Dona2, una iniciativa que nace para ayudar a dar soporte a cada madre, padre, abuelo o hermano que se ha olvidado de sí mismo para convertirse en cuidador de otra persona.

"Hoy he recogido un premio que me hace sentir “el síndrome del impostor” porque todos los premiados, son seres de luz, que remueven conciencia y ayudan a familias. Hemos reído y llorado con cada una de las historias de superación y bondad. Gracias a la Fundación Bertín Osborne por ayudar a tantas personas. Gracias de corazón", dice Paz Padilla en su cuenta de Instagram junto a una foto de su look con un maravilloso traje de terciopelo azul vibrante. Porque si el terciopelo es máxima tendencia este invierno y Navidad, este look de la andaluza es perfecto para nuestras comidas y cenas de Navidad.

El terciopelo ha sido durante siglos uno de los tejidos más asociados al lujo y la elegancia. Su suavidad, brillo y textura rica lo han convertido en un material muy apreciado en la industria de la moda, tanto en la alta costura como en el prêt-à-porter. El clásico terciopelo en tonos oscuros, como el negro, burdeos o esmeralda, sigue siendo un favorito en la moda, pero en 2025 se están explorando nuevas paletas de color.