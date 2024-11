Belén Esteban desvela el último feo que le ha hecho de Paz Padilla: "No me contestó"

Belén Esteban ha sido la última invitada al podcast "Querido Hater" de Malbert. La televisiva, sin pelos en la lengua, no ha dudado en hablar sobre el conflicto que vivió con Paz Padilla cuando presentaba "Sálvame" por las vacunas durante la pandemia de coronavirus, motivo por el que la humorista abandonó el programa y fue despedida de Mediaset.

Sin tapujos, la televisiva ha vuelto a dar su versión de los hechos y ha vuelto a arremeter contra ella. "Yo no quiero saber nada de ella, quiero estar con gente en mi vida que me quiera de verdad. A todo el mundo se le puede querer. "Te quiero, te quiero" a todo el mundo... Eso es imposible. Quiere a menos gente y quiérela mejor", ha declarado Belén Esteban sobre Paz Padilla tras ser preguntada por ella.

Además, ha recalcado que no la despidieron por su culpa, como muchos señalaron en redes tras la polémica. "Por mi culpa, no. Se fue porque ella quiso. Mi marido es sanitario y, como toda la gente sanitaria, lo ha pasado fatal. Lo hemos pasado mal todos, todo el mundo", ha sentenciado la de Paracuellos. "Yo no podía permitir que eso se dijera, me parecía fatal. Me dijo una cosa que no me acuerdo y le dije: "Paz, por ahí, no". Cogió el micrófono y se lo quitó".

Cuando vio el directo de Instagram en el que aparecía Paz Padilla hablando con Anne Igartiburu y María del Monte sobre el asunto con un discurso antivacunas, Belén Esteban no pudo quedarse callada. "Claro, yo cuando veo eso... Ya luego ella se fue, denunció a Telecinco, llegaron a un acuerdo y volvió. A lo mejor se fue porque no sabía debatir ese tema", ha explicado la televisiva en el podcast.

A pesar de la inexistente relación, Belén Esteban ha desvelado que se puso en contacto con Paz Padilla cuando falleció su hermano a finales de octubre. "Cuando falleció el hermano, que me dio mucha pena, una cosa no tiene nada que ver con la otra, le escribí. Ni lo ha abierto. Le dije que lo sentía mucho y no me contestó", ha revelado San Blas.