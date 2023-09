Una experta en belleza nos revela los trucos para que nuestra piel luzca radiante este otoño

La transición del verano al otoño puede ser desafiante para nuestra piel, pues, tras unos meses repletos de sol y actividad en los que nuestra piel ha estado constantemente expuesta al sol, es muy probable que ahora, con la vuelta a la rutina y a la vida más sedentaria, hayas notado algunos cambios, siendo algunos más deseables que otros: quizá has notado más textura en tu piel, la aparición de algunas pequeñas manchas en la piel tras largas horas de exposición solar o puede, incluso, hayas tenido un brote de granitos. Por lo contrario, ahora que ya no nos da tanto el sol, puede que tu piel haya perdido su brillo natural. Sea como sea, ahora que comienza septiembre, dejamos atrás los meses más calurosos del año, debemos poner cierta atención en los productos que usamos y adaptar la rutina del cuidado de la piel a esta época del año que está a la vuelta de la esquina. Para ello, le hemos preguntado a Aïna Munné,experta en dermocosmética y formulación de PromoFarma by DocMorris a fin de que nos dé las claves para que nuestra piel luzca radiante este otoño. Lo primero que hay que saber a la hora de establecer nuestra rutina de cuidado, es que "Las rutinas de cuidado facial deben adaptarse al tipo de piel, el clima de la zona en la que vivimos y la época del año".Es decir, no "No hay un libro de instrucciones único para cuidar la piel en otoño, hay que individualizar cada caso. Lo que sí hay es una serie de denominadores comunes en todas las pieles" añade la experta. Tras el verano, la piel se vuelve más mate y tosca, y, tal y como indica Aïna Munné, "Esto es debido a que en verano se ralentiza el ciclo natural de exfoliación, y nos vendrá bien una ayuda extra para reactivarlo. Por tanto, lo ideal sería incorporar en nuestra rutina un exfoliante químico suave, ya que nos ayudará a desprendernos de todo lo que ya no sirve, células muertas, queratina... y revelar la piel nueva que se va fabricando debajo". Además del exfoliante, un paso esencial con la llegada del otoño sería aplicar retinol, pues, tal y como afirma Munée"Esta es la época del año ideal para empezar a catarlo, es un ingrediente transformador increíble”. Además, añade "Si ya lo estabas usando, y habías bajado la dosis en verano, es momento de aumentarla:“El retinol ayudará a revertir parte del daño solar en la piel: difumina manchas, arrugas, ayuda a mejorar la elasticidad y la textura de la piel”. Siguiendo con los productos esenciales de cara al otoño, nuestra experta recomienda aquellos productos cuyo componente esencial sean los antioxidantes, pues son los indicados para recuperar ese brillo natural de la piel "Cuando pensamos en antioxidantes, el primero que nos suele venir a la cabeza es la vitamina C: en otoño recomiendo fichar el ácido ferúlico”, afirma Aïna. Además, añade que "Los productos con ferúlico suelen tener también vitamina C y/o E, ya que actúan en sinergia, y ayuda no solo con los daños solares (manchas, arrugas) sino también con los daños producidos por la contaminación. Es un efectivo despigmentante ya que inhibe la acción de la enzima que da paso a la fabricación de melanina, la tirosinasa", comenta la experta en Dermocosmética.

No debemos olvidar los productos hidratantes, aquellos que aportan ese toque de suavidad, jugosidad e hidratación. Ante el cambio de estación, nos puede surgir la duda de si tenemos que cambiar nuestra crema hidratante por otra más densa, pues en verano tendemos a usar aquellas cremas hidratantes ligeras que no nos aporten tanta textura en la piel. Según la experta en Dermocosmética, ella sugiere que "Cada piel es un mundo, y la zona donde vives influye mucho: si la notas tirante es momento de cambiar a una más oclusiva, o añadir un sérum hidratante a tu rutina. Habrá pieles que podrán usar su hidratante favorita de siempre, incluso si era la que usaban en verano, y otras que agradecerán texturas más densas. Además, añade que “Otra buena idea es reincorporar el aceite facial en la rutina de noche, para sellar la piel, o hacer la técnica del slugging: aplicar un producto tipo cicaplast como último paso de la rutina facial”, confiesa Aïna Munné. Como consejo, nuestra experta comenta que el mayor truco para cuidar la piel en otoño es acudir a los expertos: Si tenías una cita pendiente con tu Dermatólogo/a, hazla. Y si hace tiempo que no te pones en manos de una especialista en cabina, es el mejor momento, pues te ayudará a individualizar la rutina y encontrar la manera de hacer foco en las áreas de mejora que más nos preocupan de nuestra piel". Termina por decir nuestra experta en Dermocosmética, Aïna Munné.

