Isabel Ayuso combina con sandalias de tacón sensato el vestido midi más ideal para la misa de la Paloma

Hoy que, prácticamente toda España está de fiesta por la celebración de Nuestra Señor y de San Roque, Isabel Díaz Ayuso no ha querido perderse la ofrenda floral y la misa en honor a la Virgen de la Paloma en Madrid y ha acudido a ella junto al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado atrás el icónico chaleco sastre y, para afrontar esta tercera ola de calor en la capital, se ha enfundado en un vestido floral, diseñado con escote cruzado en pico, manga larga acabada en puño y bajo asimétrico rematado con un volante y con cierre lateral, mediante un lacito que lo convierte en una opción súper favorecedora, ya que estiliza la silueta. Hemos encontrado la réplica más exacta del vestidoen la web de About You. Se trata del vestido Brock, una prenda de la firma Pieces.

La presidenta ha decidido completar su estilismo con unas sandalias de vinilo de tacón sensato con las que ya la hemos visto en otras ocasiones. Además, hemos podido ver su pedicura. Isabel Ayuso ha optado, para las uñas de sus pies, por un esmalte de color rojo, un tono clásico, sinónimo de sofisticación e ideal a cualquier edad y en todo tipo de pieles. La presidenta ha aprovechado para reafirmarse en su opinión sobre la política dePedro Sánchez y nosotras no podemos esperar ni un segundo más para hacernos con su vestido y crear los looks más elegantes del verano.

MADRID.-Ayuso pide a la Virgen de la Paloma por todos los que están solos, pues la soledad "es la gran pandemia del siglo XXI" EUROPAPRESS

Ayuso y Almeida en la entrega de las Paomas de Bronze Bomberos de Madrid. © Alberto R. Roldán / Diario La Raz Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Vestido Brock, de Pieces en About You (54,90€)

Vestido Brook About You

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dejarnos claro que, en cuestión de estilo, no tiene competencia y se ha vuelto a coronar (bajo nuestro criterio) como la política mejor vestida de nuestro país. ¿Creará la tendencia de los vestidos florales al igual que hizo con los chalecos tipo sastre?