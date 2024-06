Las faldas largas y boho serán la solución definitiva para las chicas que miden 1,56

Ha llegado el verdadero boom de las faldas boho. Bien es cierto que este tipo de prendas siempre han estado en auge durante todas las temporadas de primavera-verano. No obstante, esta vez, tanto las influencers como las fashion editors han puesto de moda las faldas bohemias (y, en concreto, de corte largo) y se llevan con todo tipo de estilos. Desde el más roquero y cañero con camisetas básicas largas hasta al estilo más coquette con tops fresquitos. ¿Cuál es la razón por la que ahora llevamos las faldas boho? Como todas las tendencias, nunca se sabe a ciencia cierta el porqué. No obstante, lo cierto es que en los últimos meses se ha recuperado el afán por la estética de Mamma Mia a todos los niveles, pero, sobre todo, en todos los armarios. Estas faldas nos recuerdan a los vestuarios de Sophie y Donna a lo largo de esta película tan clásica y deseada por todo el público. Pues bien, sea por esta razón o por otra desconocida, las faldas bohemias se han convertido en todo un esencial para convertirse en una mujer moderna y a la moda. Además, no solamente miramos lo bien que sientan a todo tipo de cuerpos, sino que también su comodidad y frescura para los días calurosos de verano. Y es que aunque sea una prenda infalible en cualquier closet, las chicas bajitas que miden 1,56 van a agradecer este deseo por las faldas largas al más puro estilo boho, puesto que son de las que más favorecen.

Las faldas bohemias en blanco son las más llevadas y fáciles de combinar con cualquier prenda. Uno de los looks por los que más se suele apostar es por el monocromático con blusas románticas o crop tops básicos. Asimismo, las faldas de estampados florales tampoco pueden faltar en la lista de deseos si te quieres unir a esta tendencia. Indiscutiblemente, son una apuesta segura porque nunca pasan de moda. Un truco es tomarla prestada del aramario de tu madre, ya que seguro que tiene diversos modelos súper afines a tu estilo. Siguiendo con prints, el étnico es un sí o sí durante esta temporada. Si quieres conseguir una estética totalmente bohemia o hippie, estas faldas boho son las claras ganadoras. De la misma manera que la opción anterior, nunca te desharás de ella, ya que siempre hay un momento para recurrir a ella. Las marcas españolaslow cost han facilitado todas nuestras compras y han lanzado los modelos más favorecedores ya acordes con esta estética. Stradivarius, Zara, Bershka o Springfield son algunas de las firmas donde podemos encontrar las faldas bohemias más bonitas y favorecedoras.

Combinada con camisa con lazada

Combinada con top de encaje transparente

Combinada con top de rayas

Combinada con chaleco sastre en blanco

Falda larga en blanco, de Stradivarius (23 euros)

Falda larga en marrón, de Bershka (20 euros)

Falda larga estampado patchwork, de Zara (30 euros)

Falda larga con estampado floral, de Springfield (rebajada a 26 euros)

Las faldas largas y boho son la solución definitiva de las chicas bajitas, por lo que son una compra esencial para este verano.