Tamara Falcó es toda la elegancia (y el romanticismo) que le podemos pedir a una invitada de primavera con esta falda midi de flores en Venecia

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer, convertirse en la inspiración perfecta para una invitada de primavera con esta falda midi de lino con estampado floral desde Venecia junto a Íñigo Onieva. El destino elegido por ambos ha sido Venecia, preciosa ciudad italiana en la que han podido disfrutar de sus calles, sus barcos, su gastronomía y su arte. "Tutto a posto per la Biennale di Venezia" (Todo va bien para la Bienal de Venecia), ha puesto Tamara junto a estas fotos de la escapada, donde nosotras solo hemos podido fijarnos en su falda. Las faldas midi nacieron con voluntad práctica, se convirtieron en alta costura y hoy vuelven a llevarnos al terreno de la comodidad. Es por eso que volvemos a ellas cada año, en cuanto la primavera nos permite volver a disfrutar de su ligereza. Siempre vuelven a nuestro armario en primavera, y Tamara Falcó nos ha vuelto a dejar claro que necesitamos una estampado de flores como la suya, para nuestros estilismos de abril.

En un momento en que la estética general navega entre aguas tan diferentes como las del minimalismo, el estilo coquette o el eclectic grandpa, lo primero que hay que asumir es que no existe una única tendencia de faldas midi a la que aferrarse. La primera de estas estéticas nos hará vernos las caras con esa falda satinada, pero ahora la queremos estampada en flores. Aunque Tamara la ha combinado con un jersey beige de Falconeri, una gabardina a tono y alpargatas planas. Tienes que avanzar algunas fotos en la galería que Tamara Falcó ha publicado en Instagram para ver las zapatillas venecianas con las cuales remata este look. No podía ser una calzado más perfecto para esta escapada de fin de semana. Una falda de la firma Philippa 1979, de las favoritas de Sassa de Osma.

Tamara Falcó ha llevado a otro nivel las clásicas zapatillas que tienen su origen en Venecia, y que ella, aristócrata italiana, luce mejor que nadie. Conocidas como friulanes o mules venecianos, su historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Eran tiempos de escasez y las mujeres de Friuli y Carnia elaboraban estas zapatillas, símbolo de una economía de subsistencia, con materiales reciclados.