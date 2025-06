Si no usas sandalias estas bailarinas son perfectas para sobrevivir a julio con estilo

No todo iban a ser sandalias en la temporada de verano, si eres del equipo bailarinas incluso en los días más calurosos del año, tenemos buenas noticias, unas líneas más abajo encontrarás toda la inspiración que tus pies necesitan para sobrellevar el mes de julio con mucho estilo y bailarinas, prometido. Es cierto que desde junio a septiembre el zapatero de muchas mujeres se llena de sandalias hasta ser el único en sus estilismos: sandalias planas para ir a la playa y escapadas de fin de semana, sandalias de tacón sensato para ir a la oficina o sandalias con taconazo para deslumbrar en las noches de verano, pero tranquila si por lo que sea no eres muy fan de estas veraniegas amigas, las bailarinas pueden ser una alternativa igual de cómoda, fresquita y arreglada para tus looks estivales.

En los últimos años, como todo en moda, este calzado conocido como bailarinas se han reinventado con modelos que probablemente nunca nos imaginamos llevando y que ahora son máxima tendencia, desde las bailarinas jelly a las 'mesh' o tipo rejilla. Hasta hace no mucho las bailarinas solo formaban parte de los estilismos más pijos y/o clásicos, pero hoy en día hoy también son las reinas de estilismos más vibrantes, boho o casual-chic, todo ello debido a la diversa variedad en modelos que las tiendas tienen a nuestra disposición.

9 bailarinas con las que derrochar estilo sin esfuerzo en julio

Porque sí, julio también es territorio bailarinas. Aunque las sandalias tienden a acaparar todos los focos cuando suben las temperaturas, lo cierto es que hay vida (y mucho estilo) más allá de ellas. Las bailarinas se han convertido en el comodín estival de quienes buscan comodidad sin renunciar a la elegancia, y lo hacen en clave contemporánea: con tejidos perforados, acabados jelly, siluetas minimalistas o estampados inesperados. Son ligeras, versátiles, y tienen ese 'je ne sais quoi' que eleva hasta los looks más sencillos. Y lo mejor de todo: no necesitas pedicura perfecta para llevarlas.

Bailarinas mighty, de Hune (59,95 euros)

Bailarinas mighty. Hune

Una versión minimalista (y comodísima) de las clásicas Mary Jane en clave nude que va con todo, literalmente todo.

Bailarina oporto cuero, de Hispanitas (109,90 euros)

Bailarina oporto cuero. Hispanitas

El mix de rafia y cuero que grita verano con elegancia; ideales para darle un toque mediterráneo a cualquier estilismo de oficina.

Bailarinas de cuero blanco sway slit, de Alohas (200 euros)

Bailarinas de cuero blanco sway slit. Alohas

El lujo silencioso en forma de bailarina blanca: limpias, sofisticadas y con ese corte en v que estiliza el pie como ninguna.

Bailarinas planas plomo rina, de Porronet (59,95 euros)

Bailarinas planas plomo rina. Porronet

Brillan (sin exagerar) en ese tono plomo que no esperabas amar tanto hasta ahora. Un imprescindible para los looks más cañeros.

Bailarinas de piel lisas, de Parfois (39,99 euros)

Bailarinas de pile lisas. Parfois

Las básicas (no tan básicas) que van con todo: un fondo de armario en verde oliva que respira moda sin esfuerzo.

Bailarina Camille, de Pretty Ballerinas (249 euros)

Bailarina Camille. Pretty Ballerinas

El revival más coqueto del verano: print de vaca, hebilla joya y alma 'cottagecore' que no pasa desapercibida.

Bailarina rejilla destalonada, de Zara (27,95 euros)

Bailarina rejilla destalonada. Zara

Una bailarina tipo malla, delicada y sutil, para dejar respirar el pie sin renunciar al toque chic que aman las francesas en verano.

Bailarinas planas jelly Lygos, de Ulanka (29,99 euros)

Bailarinas planas jelly Lygos. Ulanka

Las 'jelly shoes' más cool del verano: nostálgicas, cómodas y con estética de pasarela para las más atrevidas.

Bailarina mesh tira hebilla, de Mango (35,99 euros)

Bailarina mesh tira hebilla. Mango

Rejilla + bailarina + rojo pasión = el combo ganador para quienes quieren marcar tendencia sin renunciar a la comodidad.

Lo sabemos: ya estás visualizando cuál será tu aliada inseparable este julio. Porque sí, este verano 2025 se lleva no llevar sandalias y hacerlo con mucho, mucho estilo.