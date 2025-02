5 beneficios del barré que cambian el estrés y estado de ánimo

El barré está de moda y nosotras sabemos todas las razones. En los últimos años, se ha convertido en una de las disciplinas más amadas, así como más comunes, entre la sociedad. Ya seas una fanática del deporte como si eres toda una novata. Porque todas tenemos esa amiga que se ha enganchado al barré y nos ha convencido de apuntarnos por todos los beneficios que tiene a nivel mental y físico. Y si no tienes esa amiga, quiere decir que has sido tú misma la que has recomendado este deporte.

El barré es una de las disciplinas más completas para ponerse en forma y combina distintos ejercicios de la danza, pilates o yoga con una carga de trabajo isométrico. La diferencia es que esta hace recurso de una barra de ballet y se centra en movimientos de bajo impacto con numerosas repeticiones con el objetivo de fortalecer y tonificar los músculos. También es frecuente la utilización de otros accesorios, como pelotas de distintos tamaños o bandas elásticas de resistencia. No obstante, una de las razones por las que más engancha son todos sus beneficios en relación con reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Y para conocer cada uno de estos detalles, hemos hablado con Agustina Hurtado, profesora de pilates y barré en The Barrefit Studio en Barcelona, e Inés Morán, experta en el deporte en Casa Barré en Madrid.

Todos los beneficios del barré a nivel mental

Los beneficios del barré nos ayudan a la mente en el día a día. De la misma manera que el yoga o pilates, es uno de los deportes más eficaces para conectar tanto con tu cuerpo como con tus emociones a través de ejercicios. Además de reducir el estrés y aumentar nuestro estado de ánimo, también notaremos una mejora de la concentración, un aumento de la autoestima o un progreso de la memoria, entre otros muchos más privilegios que, a continuación, te explicamos de la mano de las expertas.

Consigue conectar contigo misma

Uno de los beneficios del barré más importante para Agustina Hurtado es la capacidad que tiene para desconectar de tu entorno de estrés y conectar con tu propia esencia. "Creo que lo más maravilloso del Barre es que simplemente con entrar a la sala, tocar la barra, escuchar la música o simplemente observar tu alrededor, sentir ese cierto nerviosismo antes de una clase como si fuera un show que está a punto de empezar, te puede hacer olvidar por todo ese rato lo que sea que estuviera pasando en tu vida en ese momento. Todo se para en ese instante. Es un momento único de conexión contigo misma y por eso creo que es una actividad que puede contribuir a disminuir el estrés del día a día", informa rotundamente.

Ayuda a elevar el estado de ánimo

En general, hacer ejercicio de forma regular aumenta nuestro estado de ánimo, así como la confianza con uno mismo y disminuye la ansiedad. Tal y como confirma Hurtado, el barré nos puede ayudar a elevar nuestra autoestima y estado de ánimo porque, desde un lado más fisiológico, durante el ejercicio se liberan serotonina, endorfinas y dopamina, también llamadas las “hormonas de la felicidad”. A todo ello se suma Inés Morán, que añade que al movernos activamente, así como al tener buenos hábitos, genera distintas reacciones químicas, como la liberación de endorfinas, serotonina o dopamina, entre otras sustancias. Todas ellas nos permiten regular nuestras emociones y nos encaminan hacia la felicidad.

No hay competencia entre los compañeros

El barré es un entrenamiento que normalmente se realiza en grupos de personas, donde no predomina ni la competencia ni la comparación. "también puede contribuir a nuestro estado de ánimo, ya que es una actividad en la que todos somos bienvenidos, donde no hay exigencia por quien hace más repeticiones o quién suda más. Es un tipo de ejercicio que hace bien al alma, que puedes ir a tu propio ritmo tengas el nivel que tengas, donde estarás haciendo un ejercicio con ayuda de un bloque o haciendo una modificación que te ha dado el/la instructor/a, pero que al lado hay otra persona haciendo el ejercicio a tope y todos conviven en un ambiente donde el ejercicio se disfruta. Eso no es fácil de encontrar en el mundo del fitness", comenta la experta.

Reconecta con momentos nostálgicos

Siempre está acompañado de la combinación de música agradable con movimientos rítimcos que recuerdan a los momentos de danza a quienes lo practicaban. "Son un ratito en el que algunas reconectamos con nuestra versión de bailarinas de ballet de la infancia, cuando alguna vez nos llevaron a alguna clase también forman parte de ese estado de bienestar que se alcanza al practicarlo", comenta Agustina Hurtado.

Beneficia a ganar autoestima

Además de elevar el estado de ánimo, Inés Morán también recalca que ayuda a ganar autoestima. De acuerdo con la experta, en general, el movimiento y el deporte en el que creas resistencia y una buena condición física, permite generar más confianza en uno mismo, así como mejorar la autoestima. "El barré nos ayuda a sentirnos fuertes y saludables, lo es todo".

Uno de los propósitos de 2025 de todo el mundo es cuidarnos tanto a nivel mental como físico, por ello una de las disciplinas más eficientes es el barré. Asimismo, al entrenarse en grupo de personas (en la mayoría de las ocasiones), también es una manera de socializar para desconectar del estrés.