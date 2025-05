Tamara Falcó se va de cita con Íñigo Onieva y lleva la camiseta polo que podrías encontrar en el armario de él (y querer para ti)

Este puente de mayo hay dos equipos, aquellos que se han ido de la capital para vivir unos días de desconexión y aquellos que se han quedado para disfrutar de la ciudad sin tanta aglomeración, Tamara Falcó e Íñigo Onieva son del segundo equipo. Y es que muchas veces no hay como pasar unos días de tranquilidad en buena compañía y buenos planes. Sí, Tamara ha tenido que trabajar este puente en su semanal tertulia en 'El Hormiguero' pero también ha tenido tiempo para salir a comer con su marido por Madrid.

Muchas veces pensamos que para dar en el clavo con el estilismo ideal para una cita romántica necesitamos un vestidazo y unos tacones de infarto, pero esto no siempre es cierto, solo hace falta fijarnos en el último look de la Marquesa de Griñón durante este puente de mayo, tan clásico como elegante y a la par tan acertado para triunfar en una comida relajada en pareja.

El look de Tamara Falcó para una cita con Íñigo Onieva

El protagonista indiscutible del estilismo de la hija de Isabel de Preysler ha sido sin duda, una camiseta tipo polo que bien le podría haber cogido del armario de su marido. No es la primera vez que vemos a Tamara con este tipo de prendas y estamos seguras de que tampoco va a ser la última vez. ¿La razón? Las camisetas y jerséis tipo polo están viviendo su máximo apogeo fashion desde hace varias temporadas y no parece que se vayan a ningún sitio esta primavera.

Este tipo de prendas a medio camino entre lo preppy lo atemporal se han convertido en un imprescindible en los armarios de las mujeres con un estilo clásico y sofisticado como el de Tamara, el polo ha pasado de prenda deportiva masculina a básico del armario de las chicas que mejor visten. Además, no podemos pasar por alto que esta elección de look encaja a la perfección con dos grandes corrientes que dominan ahora mismo la moda: el auge del estilo minimalista y el llamado lujo silencioso. En un momento en el que se valora más la calidad que la ostentación, prendas como esta, aparentemente sencillas, pero exquisitamente escogidas nos recuerdan que el verdadero estilo no grita, susurra. La camiseta polo, bien estructurada, en tejidos nobles y sin logotipos visibles, es el ejemplo perfecto de esta nueva elegancia discreta que tantas insiders y royals están abrazando.

El look de Tamara Falcó. @tamara_falco

Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo ha combinado Tamara su polo gris estamos bastante seguras de que unos pantalones de pinzas anchos y unos mocasines han sido su elección para su última cita con Íñigo Onieva.