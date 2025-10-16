Todo listo para la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski: los Banderas Griffith ya están e Valladolid

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos más importantes de la temporada nupcial de este año. El próximo sábado 18 de octubre, Stella del Carmen y Alex Gruszynski darán el "sí, quiero" en la Abadía Retuerta de Valladolid. A menos de 48 horas para el enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, comienzan a llegar los primeros invitados al evento a la ciudad castellanoleonesa.

La familia ya está en Valladolid

Uno de los primeros en llegar a Valladolid ha sido Antonio Banderas, padrino de la boda. El actor malagueño se ha dejado ver por la ciudad este miércoles, tal y como desvelan los medios locales. La familia se encuentra ultimando los detalles del enlace, un evento que estará totalmente blindado.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutan de la Semana Santa de Málaga en compañía de Antonio Banderas GTRES

De entre las invitadas internacionales al enlace, Melanie Griffith, madre de la novia, Tippi Hedren, abuela de Stella y una de los grandes iconos del cine clásico de Hollywood, o Dakota Jonhson, hermana de la novia por parte de madre. El actor Don Jonhson, padre de Dakota, también está confirmado al enlace, ya que tiene un vinculo muy cercano con Stella del Carmen, hermana de su hija.

Boda blindada

Se ha desplegado un gran dispositivo de seguridad para la gran boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski. Habrá un acceso restringido a la Abadía Retuerta, no se podrán utilizas los teléfonos móviles y los invitados firmarán un contrato de confidencialidad. Para el evento, se han contratado más de 150 camareros y se estima la asistencia de 260 invitados. El hotel cuenta con un helipuerto y se espera que gran parte de los asistentes lleguen en helicóptero.

Uno de los rumores que suena con más fuerza es la actuación sorpresa de Chris Martin, vocalista de Cold Play y exnovio de Dakota Jonhson. Según el programa "El tiempo justo", el artista será una de las grandes sorpresas de la noche. "Nos han confirmado que sí, que va a tener al vocalista de Coldplay de invitado pero que además va a actuar", desveló el periodista Migue Fernández en el espacio de Mediaset.