Melanie Griffith, del altar al afterparty: su plan secreto en Madrid tras la boda de su hija Stella del Carmen

La resaca emocional de una boda puede durar días, especialmente cuando la novia es Stella del Carmen Banderas y su madre, Melanie Griffith, una de las actrices más icónicas de Hollywood. Tras el discreto y sofisticado enlace celebrado en la Abadía San María de Retuerta, en Valladolid, Melanie decidió alargar su estancia en España unas horas más antes de regresar a Estados Unidos. Y lo hizo, como no podía ser de otro modo, rodeada de glamour, buen gusto y conversación inteligente.

El lunes por la tarde, Griffith fue vista en el restaurante de Ramón Freixa Tradición, ubicado en la calle Velázquez de Madrid, donde asistió a una exclusiva comida organizada por la firma de cosmética Augustinus Bader. La actriz fue invitada por Charles Rosier, CEO y cofundador de la marca, con quien mantiene una relación profesional y de amistad desde hace años. El encuentro reunió a algunas de las mujeres más influyentes del panorama editorial español, entre ellas Benedetta Poletti, directora de Elle, e Inma Jiménez, de Harper’s Bazaar, además de un selecto grupo de actrices y empresarias.

En plena forma

Fiel a su estilo sofisticado, Melanie deslumbró con un total look azul Klein, formado por un jersey ajustado de canalé y pantalones de vestir con cinturón a juego, combinados con una americana blanca que aportaba luminosidad al conjunto. El resultado: un look elegante, atemporal y muy en sintonía con la serenidad que ha marcado una nueva etapa personal: "Fue una de las más comentadas del encuentro", aseguran asistentes al evento, donde la actriz se mostró cercana, sonriente y en plena forma.

Melanie Griffith larazon

Entre las invitadas se encontraba también Hiba Abouk, que compartió confidencias con Griffith durante el almuerzo. No era una mera cita de cortesía: Melanie mantiene un vínculo especial con Augustinus Bader, la marca que revolucionó la cosmética con su célebre "crema azul". De hecho, la intérprete es inversora y embajadora del proyecto, como confirmó la firma distribuidora ABANUC. "Creyó en la pomada curativa del Dr. Bader desde el inicio y decidió formar parte del proyecto. Está muy comprometida y sigue de cerca la evolución de la marca", explicaron a ¡Hola! desde la compañía.

El almuerzo madrileño supuso un cierre perfecto para unos días intensos. Aunque todo lo que se ha visto de la boda de Stella del Carmen parece salido de una película romántica, los preparativos no fueron un camino de rosas. Fuentes cercanas aseguran que Melanie quiso supervisar hasta el último detalle, algo que generó cierto desgaste entre padre e hija. Sin embargo, el resultado fue impecable: una ceremonia íntima, elegante y profundamente familiar, en la que el amor y la emoción fueron los verdaderos protagonistas.