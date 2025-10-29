Ni el frío ni la lluvia en Madrid pueden con el abrigo de plumas XL de Vicky Martín Berrocal

Mientras las temperaturas en Madrid caen en picado y la lluvia se convierte en protagonista, Vicky Martín Berrocal ha encontrado la fórmula perfecta para combatir el mal tiempo sin renunciar al estilo. La diseñadora ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparece con el que promete ser el abrigo más deseado del invierno: un plumífero negro de corte XL, ideal para sobrevivir al frío con elegancia y comodidad a partes iguales.

El abrigo acolchado más tendencia de la temporada

Vicky eligió un plumífero largo y voluminoso en color negro, con capucha y acabado brillante, que eleva al máximo el concepto de abrigo funcional. Este tipo de diseños acolchados, que ya hemos visto en los street styles de París, Milán o Nueva York, se han convertido en una apuesta segura para los días de lluvia.

El abrigo de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El modelo que luce la diseñadora combina perfectamente con su estilo: sobrio, contemporáneo y con un punto urbano. Lejos de resultar exagerado, el volumen aporta una silueta moderna que transmite fuerza y confianza. La clave está en cómo lo ha combinado: pantalones anchos en tono claro y zapatillas deportivas, una fórmula effortless que equilibra la estructura del abrigo y lo hace mucho más ponible para el día a día.

Así combina Vicky Martín Berrocal la moda con la funcionalidad

Lejos de los looks elaborados de alfombra roja o de los trajes de su firma, Vicky demuestra que también domina el terreno del estilo casual y realista, ese que todas buscamos para los días grises de otoño. Con su plumífero XXL y su bolso acolchado negro con efecto matelassé, logra un look coordinado que desprende coherencia y estilo sin esfuerzo.

El resultado es un conjunto que podría servir tanto para ir a la oficina como para una tarde de recados en la ciudad. Además, el toque final lo aporta su actitud: relajada, segura y con ese carisma andaluz que convierte cualquier outfit en una declaración de confianza.

El abrigo negro, el nuevo imprescindible del armario

No es casualidad que el abrigo acolchado negro sea una de las piezas más repetidas esta temporada. Las firmas de lujo y las marcas asequibles han reinterpretado el clásico plumífero con versiones oversize, cortes cocoon y tejidos satinados. Una prenda que, más allá de su funcionalidad, se ha consolidado como símbolo de estilo contemporáneo.

Vicky Martín Berrocal lo confirma con su última aparición: ni el frío ni la lluvia pueden con ella ni con su elegancia natural. Su abrigo no solo promete ser el mejor aliado contra el invierno madrileño, sino también una inspiración directa para quienes buscan combinar moda, confort y actitud.

Porque si algo ha dejado claro Vicky es que el verdadero lujo este invierno será vestir con calor, estilo y seguridad en uno mismo.