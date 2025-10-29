Las chicas pijas de Madrid llevan los pantalones blancos en otoño como María Pombo

María Pombo vuelve a dar una lección de estilo effortless con un look que confirma una de las tendencias más elegantes del otoño: los pantalones blancos siguen siendo un básico también fuera de temporada. La madrileña, icono de estilo y referente entre las chicas más preppy y sofisticadas, ha compartido en su cuenta de Instagram un estilismo que resume a la perfección cómo reinterpretar el blanco en los meses de frío sin perder el toque chic que la caracteriza.

En su última publicación, la empresaria aparece posando con un pantalón blanco de corte recto y ligeramente ancho, una pieza que combina con un jersey de punto fino color crema con cuello abierto tipo polo, creando un look monocromático luminoso, relajado y ultra favorecedor.

El nuevo uniforme de las madrileñas con más estilo

El estilismo de María tiene todos los ingredientes del estilo “chica pija madrileña”: prendas atemporales, neutras, bien estructuradas y con un punto de naturalidad que hace que parezca que no se ha esforzado (aunque cada detalle esté perfectamente calculado).

Lejos de los colores oscuros que suelen dominar el otoño, la influencer apuesta por una paleta cálida y suave, con tonos crudos que aportan luz incluso en los días grises. El resultado es un look versátil, que puede funcionar tanto para una mañana de recados como para un café con amigas en el centro de Madrid.

Además, el toque final llega con los accesorios clave: un bolso trenzado en tono marrón chocolate, que rompe la monocromía con sutileza y añade textura, y unas gafas de pasta que refuerzan ese aire intelectual y chic que tanto define a la generación Pombo.

Por qué los pantalones blancos también son para el otoño

Durante años, el blanco se consideró un color exclusivo del verano, pero figuras como María Pombo han demostrado que también puede ser una apuesta ganadora en otoño e invierno, especialmente cuando se combina con tejidos como el punto, la lana o el cuero.

Los pantalones blancos de algodón o denim, combinados con prendas en tonos arena, beige o crema, crean un efecto visual luminoso que estiliza y rejuvenece. Además, son una excelente alternativa a los tonos negros o grises que suelen dominar el armario de entretiempo.

La inspiración definitiva para tus looks de diario

El look de María Pombo es una guía práctica de cómo vestir con elegancia sin complicaciones. Basta con un pantalón blanco bien cortado, un jersey neutro y complementos de calidad para lograr ese aire effortless parisino que tanto triunfa entre las mujeres con estilo.

Y si algo demuestra este estilismo es que el blanco no entiende de estaciones, y que las chicas más estilosas de Madrid —como María Pombo— lo seguirán llevando incluso cuando el termómetro baje. Así que ya lo sabes: este otoño, los pantalones blancos se convierten en el nuevo must-have de las pijas madrileñas, y también de las premamá.