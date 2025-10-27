Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz arrasan en Canarias con sus looks más elegantes (y poderosos) de madre e hija

La Gran Canaria Swim Week 2025 cerró su 29ª edición con una cita repleta de moda, talento y glamour. Entre las invitadas más destacadas, Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz se convirtieron en el centro de todas las miradas al asistir a los desfiles celebrados en ExpoMeloneras, donde disfrutaron de la pasarela junto a diseñadores y creadoras de contenido.

Vicky y Alba demostraron una vez más que la elegancia y el estilo son de familia. Ambas apostaron por looks coordinados en tonos neutros y pastel, una elección que reflejó su complicidad y su afinidad por la moda más sofisticada.

El look de Vicky Martín Berrocal: traje blanco y elegancia atemporal

Vicky Martín Berrocal volvió a confirmar su dominio del estilo ‘power woman’ con un impecable traje blanco oversize de la firma Arakii Official, tal y como compartió en sus redes sociales. El conjunto, compuesto por una blazer estructurada con hombreras marcadas y falda midi a juego, resaltaba su porte y su gusto por las siluetas pulidas.

Completó el look con pendientes XXL de aro, stilettos negros y un maquillaje luminoso con labios nude, reafirmando su lema de que menos es más. Su moño tirante, de acabado pulido, aportó el toque final de sofisticación. Un conjunto que encaja a la perfección con su estilo personal: elegante, empoderado y con guiños a la sastrería más contemporánea.

El look de Alba Díaz: rosa empolvado y sensualidad minimalista

Por su parte, Alba Díaz optó por un look igual de sofisticado pero con un punto más juvenil y atrevido. La influencer deslumbró con un vestido largo rosa empolvado con escote cut-out y corsé en color malva, que combinaba feminidad y tendencia a la perfección.

El diseño, fluido y con una gran flor en el bajo, potenciaba su figura y aportaba un aire romántico ideal para la cita canaria. Con el pelo recogido en un moño pulido como el de su madre, Alba completó el estilismo con sandalias del mismo tono y joyas discretas, apostando por la elegancia de los detalles sutiles.

Una aparición que marca tendencia

Madre e hija se mostraron cómplices y radiantes durante su paso por la Gran Canaria Swim Week, apoyando a los diseñadores nacionales y disfrutando de un evento que, en palabras de Vicky, “marca tendencia, impulsa a los creadores españoles y posiciona a Canarias en el mapa de la moda mundial”.

Su aparición conjunta no solo confirmó su estrecha relación, sino también su capacidad para marcar estilo allá donde van. Dos generaciones unidas por la moda y el gusto impecable que define a la familia Martín Berrocal.