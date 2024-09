Nos vamos directas a Sfera a por la falda tubo de piel roja que Rocío Osorno ha estrenado en París

Una falda roja y París, no se le puede pedir más este look de Rocío Osorno para una jornada de lo más otoñal en la ciudad del amor. Al más puro estilo 'Emily in Paris'. a falda roja promete ser una de las grandes tendencias de la temporada. Alexander McQueen, Balmain, Zimmermann, Jacquemus, Hermès, Burberry y Ulla Johnson apostaron por diferentes patrones en las pasarelas de primavera-verano 2024 y Zara, Mango y Massimo Dutti no han tardado en sacar sus propias versiones de la prenda llamada a protagonizar los looks de otoño 2024. Y Rocío Osorno lo ha hecho con este modelo de Sfera que ya se está agotando.

El rojo llegó con toda la fuerza en 2023, y aunque este otoño el granate también adquiere mucho protagonismo, esta tonalidad también va a seguir muy presente, y las faldas rojas más aún. Firmas como Alexander McQueen, Balmain, Zimmermann, Jacquemus, Hermès, Burberry y Ulla Johnson dieron el visto bueno en las semanas de la moda a esta prenda que se tiñe de uno de los colores que lleva varias temporadas siendo el favorito de los creadores: el rojo. Las versiones satinadas, midi, cargo o de vuelo con volantes completan esta tendencia que promete hacerse un hueco entre las que más saben de moda. Y es que poco colores hay tan favorecedores como el rojo. Las firmas low cost, de Mango a Zara pasando por Massimo Dutti, no han tardado en crear sus propias versiones como esta de Sfera de efecto piel con la que Rocío Osorno se ha marcado uno de sus looks de altura en París.

Falda tubo bolsillos, de Sfera (39,99 euros)

Falda piel. Sfera

Se trata de esta falda mini tubo con cierre frontal mediante cremallera y bolsillos con solapa de Sfera que Rocío Osorno ha combinado con un jersey rojo y una cazadora crop negra de piel