Guía de dónde encontrar los modelos más similares a las botas UGG: económicas, accesibles y calentitas

Llevamos hablando de las tendencias en calzado durante una eternidad. Que si las bailarinas de efecto terciopelo son las más llevadas de la temporada. Que si los zapatos de tacón sensato serán el modelo favorito de las oficinistas. O, que si hemos encontrado las botas de caña alta que más favorecen nuestras piernas. No obstante, una vez que bajan las temperaturas, nuestra única preocupación es tener los pies calentitos. Sin una pizca de frío. Con ello, tenemos que preocuparnos mucho más que el simple hecho de abrigarnos con calcetines térmicos o de lana. Una de las soluciones más efectivas que nos han mostrado las editoras de moda que más gusto tienen es recurrir a los zuecos, botines o botas UGG. Se tratan de unos modelos más que clásicos que siempre hemos tenido en nuestro fondo de armario, porque combinan con absolutamente todo, así como nos evitan las corrientes de aire. Las hemos visto combinadas con vaqueros anchos, faldas de tablas, vestidos de punto o hasta con trajes masculinos. Es decir, se han convertido en las típicas zapatilla deportiva blanca a la que siempre recurrimos para cualquier ocasión. Por lo que, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que se trata de una inversión de lo más rentable. Eso sí, en estos momentos es bastante fácil encontrar modelos similares a las zapatillas UGG en varias de las marcas low cost de toda la vida, donde ponen a nuestra disposición por menos de 45 euros el calzado más cómodo y en tendencia. Por lo que, si todavía no te has unido a esta moda, es una manera adecuada para hacerlo, confiando en los diseños económicos más fieles al diseño del calzado triunfador del invierno.

Si estamos hablando con una clara amante de los modelos de la firma australiana, tenemos el placer de hacerte conocer todos los modelos fieles que hemos encontrado en las marcas low cost. Hemos recopilado un sinfín de modelos (resumidos en botas, botines o zuecos), que protagonizan los detalles más característicos de UGG, como los colores neutros, las terminaciones en borreguillo o las plataformas. H&M, Lefties, Primark o Pull&Bear son algunas que han aprovechado el lanzamiento de su colección de invierno para presentar sus modelos similares a las botas UGG más económicas, calentitas y accesibles. Y nosotras, como buenas editoras de moda, hemos querido compartir dicha lista con vosotras (e, ir preparando la lista de deseos de Papá Noel).

Botas en negro, de H&M (20 euros)

Botas de efecto ante, de Primark (14 euros)

Botas con borreguillo, de Bershka (36 euros)

Botas básicas planas, de Lefties (12 euros)

Botines de plataforma, de Pull&Bear (36 euros)

Botas en beige, de Dr. Franklin (44 euros)

Botas de caña alta, de Krack (40 euros)

Zuecos, de Bosanova (40 euros)

¿Cuál es tu modelo de UGG favorito? Lo cierto es que todos los que nos presentan las marcas low cost tienen su funcionalidad en invierno, puesto que nos evitan el frío a toda costa. No olvides de combinar las botas similares a las UGG con los calentadores de canalé o de lana favoritos de esta temporada.