Tamara Falcó y su nueva despedida de soltera con el look más pijo (y clásico) para una noche con amigas

Tamara Falcó ha vuelto a celebrar su despedida de soltera, al final no solo era Íñigo Onieva el que iba a tener más de una despedida antes del gran día de la boda. Porque mientras todo el mundo habla y debate sobre su peso para el día de su boda con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón, no ha podido hablar más claro en su aparición la semana pasada en 'El Hormiguero'. "Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos antes de mi boda y yo siempre respondo: 'Piérdalos usted'. "Pero, ¿yo por qué? Estoy en mi normopeso. Puedo estar más delgada o menos delgada, pero, ¿por qué? Si el traje me lo están haciendo a medida, ¿por qué yo tengo que perder diez kilos porque a ti te apetece? ¡Pues no!". Y lo más importante que dijo Tamara Falcó ha sido esto, "además nadie le ha pregunta a Íñigo si él va a perder diez kilos". Y después de aplaudirlas hasta dejarnos las manos rojas, y fijarnos en su falda de 'efecto tipazo' que no puede ser más bonita y elegante, ahora en su segunda despedida de soltera no ha dejado el look más pijo y clásico para una noche con amigas.

Porque si para una despedida de soltera pensaríamos en un estilismo mas sexy, con brillos o espectacular, Tamara Falcó nos ha dejado claro que este look clásico en negro también sirve para una noche con amigas. Al igual que su madre, Isabel Preysler, fue la invitada perfecta de moda este fin de semana para las mujeres de más de 70 años, ella nos deja claro que un total black siempre es un acierto en cualquier ocasión.

Tamara Falcó en su segunda despedida de soltera. @dacilrb

Un look de Tamara Falcó con blusa negra, pantalones de tiro alto negros y sandalias de tacón. Todo al negro para despedir su soltería de nuevo.