Hemos empezado a buscar el look de Navidad cuando hemos visto este vestido de Mariló Montero que sienta bien a cualquier edad

Se nos había olvidado que teníamos que buscar un look para esta Navidad cuando, de repente, hemos visto el vestido que ayer llevó Mariló Montero a los XIII Premios Solidarios a la Igualdad MDE. Y no os vamos a mentir, nos ha creado una necesidad muy urgente de resolver. Lo mejor es que sabemos qué marca lo ha diseñado y dónde lo puedes conseguir a un precio muy asequible. Su diseño se firma bajo el nombre de Kaus Studios, una marca española de moda sostenible y responsable. Pero, cada año cometemos el mismo error de ponernos ese vestido tan bonito en Nochebuena o Nochevieja que acaba en nuestro perfil de Vinted (porque no encontramos otro momento para ponérnoslo). Por ello, el vestido de terciopelo de Mariló Montero lo puedes encontrar en Olibati, una empresa de vestidos de alquiler. Así es fácil conseguir un look económico, elegante y sofisticado para estas fechas. Y si no sabes dónde encontrar tu estilismo perfecto para alquilar, te contamos todas las opciones que tienes.

La prenda granate de corte maxi y abertura en la espalda no puede ser más impresionante y acertado para un outfit nocturno y de evento. Uno de sus puntos positivos es que su estética es tan minimalista, tan demandada por las influencers, y sutil que puedes utilizarlo en cualquier momento y para muchas ocasiones: cenas familiares, de empresa, fiestas corporativas o citas importantes. Favorece a todas las mujeres y es ideal para llevarlo a cualquier edad.

Como Mariló Montero, te recomendamos que utilices un maquillaje ligero para ser la invitada perfecta y un peinado desenfadado, para dejar que el vestido sea el claro protagonista. Si aguantas bien los tacones y te consideras arriesgada, hazte con unos stilettos en color plata o negro o, si eres más bien de ir a por lo asegurado, cógete unas sandalias con bastante plataforma para aguantar toda la velada.

Vestido de terciopelo, de Olibati (74 euros)

Vestido de terciopelo de Olibati. Olibati

Sea como sea, tienes tiempo para hacerte una idea de cómo quieres impresionar este año a tus familiares, pareja o amigos. Pero, de lo que estamos seguros es que con este vestido de fiesta vas a triunfar en cualquier evento y lugar. ¿Te convence?