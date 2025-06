Sí, hemos encontrado el camisón bohemio de Zara Home que también utilizarás fuera de casa

La brecha entre el streetwear y el homewear está cada vez más difuminada. Desde 2020, la comodidad ha jugado un papel de lo más relevante en cada estilismo hasta ver cómo lo doméstico se ha colado entre las calles durante el día a día. Es decir, los pijamas se han convertido en los nuevos uniformes o los camisones han trascendido su uso habitual en otro más casual o, incluso, festivo. Entre las marcas españolas, Zara Home ha sido una de las que han aprendido esta lección, por ello es fácil encontrar atuendos a los que podemos dar una doble función con tan solo ser estratégica a la hora de combinar.

Los camisones son una de las compras más sensatas a la hora de hacer una renovación de fondo de armario. No solamente ofrecen una comodidad absoluta o sentirse guapa dentro de casa, sino que también van más allá en el terreno de los estilismos de todos los días. Sin ir más lejos, los vestidos lenceros o satinados que anteriormente utilizábamos para estar por nuestro hogar, ahora se llevan con zapatos de tacón para los eventos de categoría o con mocasines y calcetines para marcase un lookazo al estilo Hailey Bieber. Es decir, esta pieza ha dado un giro de 180 grados hasta llegar a ofrecernos una nueva funcionalidad dentro de las tendencias. Que por cierto, el estilo bohemio será el claro triunfador este verano 2025 y ya ha tenido cabida en las novedades de Zara Home. Entre las opciones destacadas, hemos dado con un vestido boho chic (con un toque ibicenco) que, jugando con los accesorios, tiene todos los puntos necesarios para ser uno de los must haves que no pararemos de ver entre los looks de las sabias de la moda.

El camisón de Zara Home que se puede llevar fuera de casa

Fresquito, cómodo y versátil. Así es el camisón de Zara Home que también se puede llevar fuera de casa. Se trata de un diseño en blanco de corte largo que llama la atención por los detalles fruncidos que realzan el cuerpo, así como también lo estiliza. Con cuello de pico y mangas largas con un volante sutil en los puños se ha convertido en una gran inversión que agradecerán tus outfits veraniegos. Actualmente lo podemos conseguir por 50 euros en todas las tallas, pero recomendamos no tardar mucho en hacerse con él, puesto que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se podría agotar en un chasquido de dedos.

Camison fruncido, de Zara Home (50 euros)

Camisón fruncido. Zara Home

Si estás en plena búsqueda de un estilo bohemio en tu fondo de armario, tienes que saber que esta prenda es una de las más relevantes. Entre las opciones destacadas, este camisón de Zara Home es una que te ofrecerá estar bonita dentro de casa sin preocupaciones, así como te ayudará a prepararte en menos de un minuto para salir.